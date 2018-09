Sibienii vor să-i lase pe ilfoveni fără victorie în Liga I și după etapa a V-a!

Nou promovata FC Hermannstadt primește astăzi de la ora 18:00 la Tg. Mureș vizita ccelor de la FC Voluntari într-un meci contând pentru etapa a V-a a Ligii I.

Miza partidei se anunță a fi una extraordinară, cele două echipe fiind pe locuri retrogradabile înaintea acestui duel, FC Voluntari fiind de altfel și singura echipă din Liga I fără victorie în acest sezon competițional.

Colaboratorul lui Palici, Eugen Beza, a declarat la conferința de presă premergătoare duelului de astăzi că sibienii au mare nevoie de cele trei puncte puse în joc pentru a trece peste cele două rezultate neconvingătoare înregistrae în campionat.

„Este un meci foarte important pentru noi. Venim după o înfrângere nemeritată, dar nu avem ce face, trebuie să o acceptăm. Am trecut peste ea! Vom încerca să obținem a doua victorie din acest campionat. Voluntariul e în foame de puncte. Ilfovenii practică un joc ofensiv, pe stilul lui Daniel Oprița. Pe de altă parte, și noi suntem cu inima rănită după ultimele două meciuri, chiar dacă ne-am prezentat bine de fiecare dată. Doar la capitolul golurilor marcate am stat mai prost. Va fi un joc echilibrat, un joc dificil. Noi, cei din staff, îi simțim pe băieți, am lucrat foarte mult la latura emoțională, le-am dat încredere. Cred că vom face un meci bun și vom obține toate cele 3 puncte. Voluntariul a păstrat în lot câțiva jucători importanți de anul trecut, cum ar fi Bălan sau Căpățână. Sunt jucători buni, care pot forma nucleul pentru anul acesta. Lor li se adaugă mai mulți străini de calitate, jucători nou-veniți. Să nu uităm că Voluntariul a deschis scorul în meciurile precedente, atât cu Dinamo, cât și cu CFR. E o echipă care evoluează într-un sistem 4-3-3. Vă dați seama că va juca la victorie”, a declarat secundul lui Pelici.

Partida dintre FC Hermannstadt și FC Voluntari va avea loc astăzi de la ora 18:00 duelul fiind în direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look.