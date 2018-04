Silvia Dumitrescu, transformare spectaculoasă după ce a slăbit cu o dietă ușoară: „La dulciuri mi-a fost cel mai greu să renunț”

La 58 de ani, Silvia Dumitrescu are un trup de zeiță! Celebra artistă de muzică ușoară a reușit să dea jos multe kilograme în plus, după ce a început o dietă relativ ușoară. Desigur, a dezvăluit cântăreața, face des sport. Prezentă însă în cadrul unei emisiuni, s-a observat nu doar transformarea spectaculoasă, ci și faptul că nu a reușit să păcălească timpul. Chipul Silviei Dumitrescu e brăzdat de multe riduri, care nu pot fi ascunse cu fond de ten.

Regimul alimentar pe care îl urmează Silvia Dumitrescu presupune renunțarea la dulciuri, prăjeli și servirea meselor la ore fixe.. Ea a mărturisit că a început să urmeze dieta pe care o știa de mult timp, după ce analizele medicale au scos la iveală faptul că are colesterolul mărit.

„Am ales să țin un regim și m-a învățat cineva să mănânc la ore fixe. Adică, de exemplu, nu depășesc ora șapte seara sub nicio formă – ultima masă e la șapte seara. Dar, trebuie să recunosc că am avut și colesterolul foarte mare. (…). La dulciuri mi-a fost cel mai greu să renunț. (…). Eu am auzit de-a lungul vremii de aceste mese fixe și am văzut rezultate la fete. Da, e greu, asta mi-a zis și eu, că la ce program am… dar mi-am pus în geantă fructe uscate și gata”, a dezvăluit Silvia Dumitrescu în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”.

Vedeta a mai spus că a slăbit aproape 15 kilograme și că acum vrea doar să își mențină greutatea. De asemenea, Silvia Dumitrescu a declarat că în familia ei doar ea ține dieta de slăbit și că nu îi este greu să stea la masă în timp ce alții mănâncă mai puțin sănătors.

„Am slăbit cam 13-14 kilograme, nu am o obsesie cu slăbitul, văd aşa după haine, că încep să cadă de pe mine. Țin regimul, dar nu mai vreau să slăbesc. Pentru mine, eu mă simt foarte bine așa – ai dreptate, de acum în colo începe greul. Dar, mă simt bine și îmi dă un psihic mai bun, am o stare de spirit mai bună. Și, da, începi să crezi mai mult în tine. (…). Nu prea mănânc carne, felul doi, puțin pește cu salată și seara: migdale, nuci sau mamăligă cu brânzică de vaci. Beau multă apă, mă hidratez – se mai întâmplă să mai am poftă de un măr, dar atât între mese.”, a mai spus artista de muzică ușoară.