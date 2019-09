Silvia era mândria familiei, dar într-o zi a luat o decizie radicală: ”Am ales asta. Sunt o rușine pentru ai mei!”

Există momente în viață în care oamenii aleg să își schimbe destinul, chiar dacă – din cauza alegerii făcute – pierd susținerea întregii familii. Este cazul unei femei care s-a decis să pornească pe un alt drum în viață, abandonând profesia și asumându-și riscul de a deveni ”oaia neagră”.

Silvia Saige a terminat o universitate și a devenit medic radiolog. Totuși, a decis să aleagă o altă meserie, spre suprinderea părinților și a prietenilor. A plecat în Los Angeles și a devenit celebră practicând o altă meserie. Despre ce este vorba? Despre industria filmelor pentru adulți. Silvia a lăsat deoparte toate prejudecățile și, chiar dacă familia ei ar fi dorit ca ea să practice medicina, a preferat să își facă o carieră ca actriță de filme porno.

Silvia are, acum, 35 de ani, și spune că își adoră meseria. Câștigă 1.000 de lire sterline în doar câteva ore de lucru. Singurul lucru care o deranjează este modul în care au reacționat părinții săi. Și-ar dori să fie mândri de ea, așa cum erau atunci când practica medicina, însă este conștientă de faptul că părinții săi nu pot accepta noua ei meserie.

„Aș vrea ca părinții mei să fie la fel de mândri de mine, așa cum erau că lucram în spital. Nu am vrut niciodată ca ai mei să se simtă ca niște eșecuri. Am o diplomă de facultate. Aveam multe opțiuni, dar am ales sexul. Asta îi deranjează pe mulți, inclusiv pe familia mea. (…) Sunt mândră de ce fac”, a declarat Silvia pentru Mirror.