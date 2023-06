Silvio Berlusconi a murit. Fostul premier al Italiei avea 86 de ani

Silvio Berlusconi s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, în cursul zilei de luni, 12 iunie 2023. Fostul premier al Italiei se afla internat într-un spital, de săptămâni întregi. Iată detaliile mai jos, în articol.

Este o zi tristă în Italia! Silvio Berlusconi, fostul premier italian, a murit la vârsta de 86 de ani. Politicianul se afla internat de săptămâni întregi. Conform informațiilor, a murit în Spitalul San Raffaele, din Milano. Acolo a fost internat, în această primăvară, timp de șase săptămâni. Anul acesta, oficialul s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate, motiv pentru care a ajuns, de urgență, pe mâinile medicilor. În cele din urmă, organismul său a cedat, în cursul zilei de astăzi.

Fostul premier italian, care a avut mandate în perioada 1994 – 2011, suferea de leucemie. În luna aprilie 2023, Berlusconi ajungea, din nou, în mâinile medicilor. La momentul acela, oficialul a ajuns la Terapie Intensivă, starea sa de sănătate agravându-se. Se afla la Spitalul San Raffaele, din Milano. Atunci, nu s-a dorit să se ofere mai multe informații despre suferința pe care o traversa. De altfel, medicii au transmis că se confrunta cu „probleme cardiovasculare” și că starea lui era „stabilă”. În realitate, boala îi măcina, încet, organismul.

Anunțul decesului lui Silvio Berlusconi a fost făcut de presa străină, astăzi, 12 iunie 2023. Datele arată că organismul său a cedat în fața leucemiei, potrivit The Guardian.

Vezi și DOLIU ÎN FOTBAL! FOSTUL SELECȚIONER CLIVE BARKER A MURIT

Silvio Berlusconi a ajuns pe masa de operație de mai multe ori

După ce a fost externat, Silvio Berlusconi urma să ajungă, iar, de urgență la doctor. În urma unui control de rutină, medicii au ajuns la concluzia că trebuie să îl interneze. Problemele de sănătate nu i-au dat pace fostului premier al Italiei, acestea începând să fie mai vizibile din anul 2016. Atunci, politicianul a suferit o operație pe cord deschis. Trei ani mai târziu, în 2019, a fost operat pentru ocluzie intestinală.

De altfel, pandemia de coronavirus, care a debutat în anul 2020, nu l-a „iertat” pe Silvio Berlusconi. Fostul premier italian a contractat virusul Covid-19, organismul fiindu-i dat peste cap. Apoi, în 2021, a ajuns la spital, din nou, din cauza complicațiilor care i-au fost produse în corp, în urma îmbolnăvirii cu virusul respectiv. Despre acest aspect puteți citi AICI.

Fostul premier al Italiei – viața politică și privată

Silvio Berlusconi s-a născut în anul 1936, la Milano. A provenit dintr-o familie ce făcea parte din clasa de mijloc a societății. Înainte de a ajunge prim ministru, și-a făcut debutul în lumea afacerilor, pe piața imobiliară. Era dezvoltator imobiliar, apoi a fondat cel mai mare radiodifuzor comercial de pe teritoriul italian. De altfel, a fost și deținătorul clubului de fotbal AC Milan, în perioada 1986 – 2017.

În anul 1993 a luat naștere Forza Italia, un partid politic de centru-dreapta care se axa pe conservatorism liberal, democrație creștină, liberalism și populism. La un an după ce partidul a văzut lumina zilei, Berlusconi era ales ca prim-ministru, fără să fi ocupat în prealabil o funcție guvernamentală. În anul 2011, a fost forțat să renunțe la poziția lui, dându-și demisia. Atunci, se avea în vedere criza acută a datoriilor. Un an mai târziu, în 2012, a fost condamnat pentru fraudă fiscală. A făcut muncă în folosul comunității timp de un an.

Viața amoroasă a lui Silvio Berlusconi:

– căsătorit cu Carla Dall’Oglio, între 1965 și 1985;

– căsătorit cu Veronica Lario, între 1990 și 2010;

– relație cu Francesca Pascale, între 2013 și 2020;

– relație cu Marta Fascina, între 2020 și 2023.

Sursă foto: capturi video YouTube (Vice News)