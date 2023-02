Simona Halep, anunțul momentului, în plin scandal de dopaj: “Nu a trișat. Au găsit sursa contaminării” | GALERIE FOTO

Simona Halep (31 de ani) a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu din circuitul WTA. Darren Cahill este, însă, ferm convins că sportiva noastră este nevinovată.

Darren Cahill nu o crede capabilă pe Simona Halep capabilă să trișeze și este optimist că nu va fi suspendată, mai ales că sursa contaminării ar fi fost găsită. În februarie, românca ar urma să fie audiată, ocazie cu care va avea șansa să-și prezinte cazul.

(VEZI AICI: CE PASTILE IA ZILNIC SIMONA HALEP. DANA SAFTA, MEDIC ORL: „AM ACCEPTUL EI SĂ VĂ DEZVĂLUI” + „AVEA PERICOL DE TROMBOZĂ” | GALERIE FOTO)

“Mă gândesc mult la Simona și mi se face rău de fiecare dată când realizez prin ce trece. Nu am prea multe noutăți despre caz. Din ce înțeleg, în februarie va avea loc o audiere în care va avea șansa să-și prezinte cazul. Am înțeles că au găsit sursa contaminării. Nu sunt sigur dacă a fost în mâncare sau în suplimente, dar au aflat de unde a apărut. Am făcut o declarație la început despre cazul Simonei Halep și îmi mențin cu tărie ceea am spus. În niciun caz nu ar fi trișat. Este o persoană minunată. În niciun caz nu ar fi greșit cu așa ceva”, a declarat Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep.

Simona Halep riscă o suspendare drastică

În cazul în care va fi găsită vinovată în scandalul de dopaj, Simona Halep riscă patru ani de suspendare, ceea ce ar reprezenta sfârșitul carierei, având în vedere că pe 27 septembrie a împlinit 31 de ani.

“Nu vom avea un verdict mai devreme de un an și asta doar dacă sportiva va cere o procedură rapidă de contestare (expedite arbitration) a rezultatului WADA. Știți cum este și cu procedura asta, sportivul o cere și trebuie văzut dacă se aprobă sau nu. În perioada asta, poate juca doar la turnee demonstrative, dar atât. Sunt mai multe interdicții cu privire la ce poate să facă sau ce nu poate să facă, dar în principal nu poate juca meciuri oficiale și asta este el mai important”, a spus avocatul Cristian Jura.