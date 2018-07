Simona Halep, la Wimbledon: „E puţină nebunie la mine în ţară

Simona Halep debutează mâine, 2 iulie, la Wimbledon. Campioana de la Roland Garros va juca împotriva japonezei Kurumi Nara (26 de ani, 101 WTA). Ora de disputare a partidei va fi anunțată în cursul acestei zile.

Înainte de startul Wimbledonului, al treilea turneu de Mare Șlem al anului, liderul clasamentului WTA a susţinut o conferinţă de presă.

Din nefericire, niciun reprezentant mass-media din România nu s-a aflat în sală, lucru taxat pe Twitter de WTA Insider. Simona s-a amuzat însă de moment: „Am câștigat Roland Garros, nu le mai pasă de mine„.

Simona Halep a vorbit apoi despre cum gestionează presiunea după ce a câștigat primul trofeu de Mare Șlem al carierei

„Sunt foarte fericită că am reușit să rup această barieră, dar viața mea e la fel. Eu sunt la fel. Trebuie să încep din nou să joc. Sunt aici, pregătită să dau tot ce am mai bun. Nu știu cum va fi turneul. Zâmbesc, mă simt fericită că revin pe teren. Nu mai resimt presiune, visul a devenit realitate, așa că nu mă mai stresez cu gândul câștigării unui trofeu de Mare Șlem. Acum mi-am stabilit deja un alt obiectiv. Mi-aș dori să câștig medalia olimpică alături de România. Nu cred că de acum încolo va fi o presiune și mai mare decât înainte de la Roland Garros. A fost presiune mare înainte, toată lumea vorbea despre faptul că nu sunt în stare să câștig un turneu de Mare Șlem pentru că sunt slabă la nivel mental. Dar acum am făcut-o și cred că lumea realizează că dacă nu te lași bătută și continui să muncești la lucrurile pe care le ai mai puțin bune poți fi capabilă să-ți realizezi visul. Acum simt că toată lumea e mult mai relaxată. Doar că acum am mai multe solicitări pentru autografe, poze. E puțină nebunie la la mine în țară, dar mă bucură asta și încerc să manageriez aceste lucruri cât mai bine„, a declarat constănţeanca.