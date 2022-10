Simona Halep, sub lupa francezilor, după divorțul de Toni Iuruc. “Are tot ce îi trebuie. La 31 de ani...” | GALERIE FOTO

Simona Halep nu a avut un an bun. A fost măcinată de accidentări, a trecut printr-un divorț, dar și printr-o intervenție chirurgicală complicată la nas. Jurnaliștii francezi sunt, însă, ferm convinși că sportiva noastră nu și-a spus ultimul cuvânt în tenis.

Pe 3 și 4 decembrie, Simona Halep va participa la “Africa Cares Tennis Challenge”. Va fi un eveniment caritabil, care are ca scop atragerea atenției cu privire la violența împotriva reprezentantelor sexului slab. Cu această ocazie, fostul lider WTA va reveni pe teren, deși, după operația la nas, anunța că nu va va mai fi prezentă la niciun turneu în anul 2022.

Jurnaliștii din Hexagon laudă revenirea Simonei Halep, fiind de părere că fosta soție a lui Toni Iuruc încă mai poate câștiga turnee și, astfel, să rămână în elita tenisului feminin.

“La 31 de ani, Simona Halep are tot ce îi trebuie pentru a rămâne în Top 10 WTA”, au notat cei de la La Presse.

Simona Halep și Toni Iuruc au divorțat pe 8 septembrie

Simona Halep și Toni Iuruc și-au spus adio pe 8 septembrie, după nici un an de mariaj. Au urmat zile mai puțin fericite pentru sportivă, inclusiv din punct de vedere medical, fiind nevoită, recent, să treacă printr-o intervenție chirurgicală la nas.

“Am avut probleme cu respirația în ultimii ani, care s-au agravat în timp. Am decis să ascult sfaturile doctorilor și să fac operația necesară. Nu o puteam face mai devreme pentru că nu am găsit cele trei luni necesare pentru recuperare. Tenisul a fost întotdeauna prioritar în viața mea! Dar am decis că acum e momentul să mă operez, dar să fac și ceva pentru mine, ca persoană. De aceea am recurs și la operația estetică, pe care o plănuiam de mai mult timp, deoarece nu îmi plăcea deloc nasul meu! Așa că am făcut-o! Am rezolvat partea funcțională, dar și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă vor înțelege!”, a scris Simona Halep, pe Facebook.