Simona, pas mare spre fotoliul de lider mondial!

Simona Halep a făcut un pas uriaș spre fotoliul de lider mondial. În optimile de la Miami Open, compatrioata noastră s-a impus cu 6-3, 6-3 în fața jucătoarei Venus Williams și a mai făcut un pas mare spre a reveni pe primul loc în lume.

La finalul partidei în care a pus-o la respect pe Venus, Halep a dezvăluit secretul victoriei facile obținute în fața americancei.

„În meciurile precedente, Venus a lovit mingea puternic și a servit destul de tare. Acum lucrurile au stat diferit. La un moment dat, trimitea multe mingi înalte, nu a fost ușor pentru mine, dar a trebuit să-mi ajustez jocul și am făcut-o foarte bine. Trebuie să admir lucrul ăsta la ea, pentru că a schimbat ceva la jocul ei… știe cum să evolueze împotriva oricărei jucătoare. Cred că am fost destul de puternică la serviciu și am știut unde să trimit mingea, pentru a-i pune probleme. După meciul de dublu, a început să-mi intre serviciul tot mai bine. Am mai multă încredere, am văzut azi că pot să câștig game-uri ușoare la serviciu împotriva unei jucătoare care returnează bine. Înseamnă foarte mult, simt că am un element mai sigur în jocul meu”, a declarat Simona Halep.

În sferturile de finală de la Miami, Simona Halep, locul 3 WTA în acest moment se va duela cu chinezoaica Qiang Wang (18 WTA), care a trecut de Yafan Wang, cu 7-5, 6-4.

Românca poate redeveni prima în circuitul mondial după Miami Open. Dacă va câștiga turneul din Florida, românca va ocupa din nou locul 1 WTA, ajungând la 6392 de puncte. De asemenea, Simona Halep poate deveni lider și dacă nu va câștiga turneul. Trebuie să joace însă finală, iar Petra Kvitova, 2 WTA, să nu se califice în ultimul act.