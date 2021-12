Simona Trașcă, mai fericită ca niciodată cu partenerul din viața ei. „Pamela de România” își dorește să fie bunică

Simona Trașcă trece printr-o perioadă foarte bună în viața ei. Celebra „Pamela de România” a povestit că este foarte fericită cu partenerul său actual. Ba mai mult, aceasta își dorește să fie bunică, după ce recent fiul ei s-a căsătorit.

Simona Trașcă spune că inima ei aparține cuiva.

„În prezent, oficial, sunt singură și în inima mea aparține cuiva. Sunt luată.”, a declarat Simona Trașcă.

Aceasta are planuri de viitor cu iubitul ei.

„Mi-aș dori să rămân cu persoana care există acum în viața mea, toată viața.

(…) De mult timp nu am mai recunoscut public că am o relație, dar da, am o relație.”, a precizat Simona.

Blondina a precizat că nu-I va dezvălui încă identitatea celui care o face fericită.

„Ce lumea nu știe, nu poate să distrugă. Eram gură spartă înainte, cred că de aceea nu îmi mergea bine.”, a mărturisit Simona Trașcă.

Fiul acesteia, Fady Gavriil Hammoud, al cărui tată s-a stins din viață cu câțiva ani în urmă, s-a căsătorit recent, cu o tânără, alături de care trăiește o poveste de dragoste de foarte mult timp.

„Am o noră extraordinară! Este frumoasă, este deșteaptă. Copilul mi l-a dat Dumnezeu după sufletul meu și nora la fel. Acum am și o fată cu ocazia asta.„, a afirmat blondina.

Simona nu-și mai dorește copii, însă își dorește tare mult o nepoțică de la fiul ei.

„Nu îmi mai doresc copii, dar îmi doresc nepoți. Am o nepoțică de la fratele meu, am un nepoțel de la fratele meu care a decedat, dar îmi doresc neapărat o nepoțică de la fiul meu. A zis că nu are de gând să mă facă bunică foarte curând, așa că am de așteptat.”, a continuat Simona Trașcă.