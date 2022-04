Singura persoană care a rămas alături de Bănel Nicoliță. Nu l-a părăsit nici în pragul depresiei

Bănel Nicoliță a trecut printr-o perioadă cumplită. Fostul fotbalist a divorțat și s-a zvonit că acesta ar fi fugit în SUA de teama datoriilor la cămătari.

Recent, Bănel a vorbit despre problemele din viața lui și a explicat cine este singurul om care a rămas lângă el în toată această perioadă urâtă și dificilă.

”Am un singur prieten de la Brăila, pe Vali, care a rămas lângă mine indiferent de situație. Omul ăla și-ar da viața pentru mine. Vorbesc de prietenii din Brăila, oameni cu care am făcut multe lucruri. Mă duceam acasă în vacanță și organizam meciuri, grătare, mese, cu bătrânii și tot așa. Îți dai seama că și lor le plăcea să joace împotriva mea. În schimb au rămas lângă mine foștii mei colegi de la Steaua. Cu toți sunt prieten”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit gsp.ro.

Nicoliță a fost în centrul unui scandal de proporții, după ce au apărut informații că fostul fotbalist al Stelei a fugit din țară după ce s-a împrumutat de la cămătari și nu a mai putut să returneze banii.

„A fost o perioadă foarte grea din viața mea, în care am cheltuit foarte mult la echipă, la Făurei. Am trecut printr-un divorț foarte greu, nu a fost ușor. Am fost și prin Franța. A trebuit să îmi spăl puțin creierul, că eram foarte încărcat, stresat, cu toate problemele. (n. red. Despre zvonurile privind banii împrumutați de la cămătari.) Am ieșit tot timpul și am spus: băi, cămătarilor, sunt aici! N-a venit nimeni în 6 luni!

Am fost căzut psihic. A fost foarte greu. A trebuit să trec peste singur, n-am vrut să bag pe nimeni în viața mea. N-am știut că o să-mi plece familia. Dacă știam, nu mai plecam atât de departe. Cred că o să mă duc în Moldova (să fac școala de antrenori – n. red.). Am liceul terminat, la Mircea Eliade, dar n-am BAC-ul. Atunci când trebuia să dau BAC-ul, am fost plecat în Franța”, a spus Bănel Nicoliță la prosport.ro.

