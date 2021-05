Situație dificilă la emisiunea „Mireasa”. O concurentă a făcut criză de epilepsie în toiul nopții

O concurență de la show-ul matrimonial „Mireasa” s-a trezit în toiul nopții și a leșinat în mijlocul camerei. Colegele din dormitor au sărit imediat să o ajute.

Tânăra care a avut parte de o criză epileptică este Izabela, iubita lui Blaze. Se pare că din cauza stresului din ultima vreme, corpul și sănătatea mintală și-au spus cuvântul. Izabela s-ar fi certat cu o zi în urmă cu câteva persoane din competiție, având parte de mai multe tensiuni în ultimele zile.

Pe imagini, se observă cum Izabela se trezește confuză, agitată, iar la un moment dat se prăbușește pe podea, lângă pat. Din primele informații, Izabela, cea care formează un cuplu cu Blaze, nu ar fi știut că se confruntă cu o astfel de afecțiune.

„Off doamne, a făcut o criză epileptica ori avea dinainte si nu si a administrat medicamentatia, ori sa declanșat în casă de la stres, dumnezeu sai dea sănătate!”, „Cred că ,Costinela era la va ea daca bine mi-am dat seama.

Felicitări a a reușit să își mențină calmul,cel puțin asta se vede. Eu nu as fi reușit….cred că intrăm în panică,deși nu sunt străină de așa ceva pentru că am mai văzut. Sper sa fie ok Izabela. Nu vreau să mă gândesc ce e in sufletul mamei ei 😔😔”, S-a pus la somn foarte târziu, la 2 jumate nu era în pat.

Mie îmi seamana a criza epileptica.

Sper ca e bine… 😳”, „Angelica Doina nu-i atac de panica. Atacul de panica se manifesta cu totul altfel. Din pacate, Izabela a avut o criza clasica de epilepsie.” sunt câteva din comentariile care au apărut în mediul virtual.

„Și-a pierdut conștiența, a dat ochii peste cap (îți garantez 100%) a căzut,a înțepenit,a început să facă spasme,s-a învinețit,a făcut spume la gura(rareori opțional),corpul a devenit greu,fatza cianotica la fel și buzele,s-a auzit sunetul care pare că rămâne fără aer și capul atinge frenetic pământul…și multe altele..”

VEZI ȘI: Gabriela Cristea, criticată pentru apariția de la „Mireasa. Urzeala soacrelor”. Detaliul rușinos care a ieșit la vedere