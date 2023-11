Situaţie ireală cu bona aleasă de Dani Oţil pentru Tiago: „Omul a ieşit din baie cu capul în flăcări”

De ceva timp, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în urmă cu doi ani au devenit și părinți. Aceștia se bucură din plin de noua poziție, iar micuțul Tiago a adus multă bucurie în familia lor. Cei doi își dedică majoritatea timpului băiețelului, însă există și momente în care nu pot sta alături de cel mic, așa că găsirea unei bone a fost o misiune esențială, însă nu și una ușoară.

În cadrul unui podcast, Dani Oțil a mărturisit că găsirea unei bone pentru fiul său a fost o misiunea aproape imposibilă. Până acum, matinalul de la Antena 1 a schimbat deja șase bone, iar de la fiecare s-a ales cu câte o poveste pe cinste, însă, din păcate, nu și cu ajutorul căutat. Mai mult, una dintre ele chiar a fost implicată într-un dosar penal. Dani Oțil a povestit cum a aflat despre trecutul bonei, dar și contextul bizar în care s-a aflat aceasta.

Dani Oțil, peripeții cu bonele

Atunci când vine vorba despre bonele care i-au trecut pragul, Dani Oțil a dezvoltat un mecanism prin care încearcă să afle mai multe despre cele pe mâna cărora își va lăsa copilul. Așa că de fiecare dată când o bonă nouă venea, matinalul de la Antena 1 se ocupa serios de ea. Mai exact, în primele zile, acesta își dedica timp discuțiilor cu femeia și încerca să afle cât mai mult despre aceasta.

Astfel a descoperit că una dintre bonele pe care le angajase a fost implicată într-o cercetare penală. Când a auzit asta, Dani Oțil s-a speriat, însă după ce a aflat întreaga poveste s-a calmat rapid. Se pare că bona lucrase pentru un om înstărit, iar un eveniment neașteptat a avut loc. Bărbatul a avut parte de un accident casnic bizar, iar cum bona era sigura care se afla cu el în casă în acel moment a fost implicată în dosar.

„Am avut și o situație mai ciudată. Am ales o doamnă care nu a mai fost bonă și o înțeleg. Am luat-o pentru că voia să învețe meseria de bonă. A mai lucrat în România, dar într-un alt domeniu. Ea s-a retras pentru că i s-a părut foarte greu. Eu dedicam primele 4-5 seri pentru discuții, ca să văd cu cine îmi las copilul. Niciodată nu-l lăsam pe Tiago singur cu bona în casă, pentru că la toate era același început.

Ea a fugit practic. A zis că se duce să își înscrie fetița la liceu și să-i dau și două zile libere. Când a plecat, ea și-a luat și periuța de dinți, iar eu am mai fost părăsit în

viață și știu cum e… Voiam să știu și eu cu cine stau la masă. Și ea a zis: «Nici nu știu ce să povestesc, că mă tot întrebați. Eu am avut o viață grea. Poate așa un element, dar nu cred că vă interesează. Eu am avut o cercetare penală».

Ea a lucrat pentru un cetățean străin și în timp îi călca rufele, omul a ieșit din baie cu tot capul în flăcări și a început să urle. Bărbatul a stat câteva luni în comă, dar nu pot să dau foarte multe detalii. Noroc că avea omul camere în casă și că s-a văzut că ea călca”, a povestit Dani Oțil, în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Bobonete.

