Situație ireală într-o școală din Bistrița! Un copil de 8 ani a fost legat cu scotch de un scaun, de către învățătoare, în sala de clasă

O situație ireală a avut loc într-o școală din Bistrița. Mama unui copil de opt ani o acuză pe învățătoare că i-a legat fiul de scaun cu bandă adezivă. Mai mult decât atât, femeia susține că băiețeul suferă de tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate. Detaliile se află mai jos, în articol.

Mama unui copil de opt ani o acuză pe o învățătoare din Bistrița că i-a legat fiul de scaun, în sala de clasă, cu bandă adezivă. ”Măsura” ar fi fost luată pentru ca micuțul să nu se mai ridice în picioare. De altfel, femeia a susținut că micuțul suferă de tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate. Pentru un ziar local, mama băiețelului a povestit prin ce experiență șocantă a trecut fiul ei.

În cursul zilei de vineri, mama și-a dus băiețelul la unitatea de învățământ. La ora 12:00, s-a reîntors, pentru a-l lua acasă. Când l-a văzut pe fiul ei, a trăit un șoc. Copilul de opt ani avea urechile „roșii și umflate”, motiv pentru care a mers direct la învățătoare, pentru a discuta despre această situație. Copilul îi mărturisise că învățătoarea l-ar fi tras de urechi.

Vezi și ELEVII DIN ROMÂNIA VOR RĂMÂNE FĂRĂ MÂNCARE LA NICI O LUNĂ DE LA STARTUL ANULUI ȘCOLAR. PROGRAMUL ”MASA CALDĂ” A INTRAT ÎN COLAPS FINANCIAR

O mamă acuză că fiul ei de 8 ani a fost legat de scaun, cu bandă adezivă, într-o școală din Bistrița

În discuția cu învățătoarea, mamei i s-a comunicat faptul că băiețelul de opt ani ar fi enervat-o, după ce ar fi aruncat cu o bucată de plastilină după o colegă. Acasă, fiul ei i-a mărturisit că învățătoarea l-ar fi legat de scaun cu bandă adezivă, pentru că se ridica în picioare, în clasă.

„Vineri am dus băiețelul la școală, iar la 12:00 am mers după el și l-am așteptat la poartă. Avea urechile roșii și umflate și mi-a spus că l-a tras de urechi învățătoarea. Am mers să vorbesc cu învățătoarea și mi-a spus că s-a enervat după ce băiețelul a aruncat cu o bucățică de plastilină după o colegă. Acasă mi-a spus că l-a legat cu bandă scotch de scaun, pentru că se tot ridica în picioare”, a povestit mama pentru Bistrițeanul.ro.

Pe de altă parte, învățătoarea a recunoscut situația în fața mamei copilului de opt ani, însă nu și în fața directorului școlii. Băiețelul este clasa a II-a și învață la Liceul cu Program Sportiv Bistrița. Având în vedere această speță, au fost luate primele măsuri de către Inspectoratul Școlar Județean.

Potrivit informațiilor, învățătoarea va fi în concediu fără plată, până când se află ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua respectivă: „Doamna va fi în concediu fără plată până se stabilește exact ce a fost acolo. O să vină un înlocuitor. E neplăcut pentru toată lumea, doamna nu o să mai fie la clasă”.

Vezi și CÂND INTRĂ ELEVII ÎN VACANȚA DE TOAMNĂ. MINISTERUL EDUCAȚIEI A DECIS CARE SUNT PERIOADELE ÎN CARE CEI MICI VOR STA ACASĂ

Sursă foto: colaj Pixabay