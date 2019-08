SMURD, prima reacție după ce Marcel Toader a murit! Cum l-au găsit, de fapt, salvatorii

Marcel Toader s-a stins din viață la numai 56 de ani. Afaceristul a făcut infarct, iar manevrele de resuscitare ale medicilor, desfășurate pe parcursul a 57 de minute nu l-au putut salva pe afacerist.

Update: “SMURD: Pacientul a fost găsit în stop cardiac, prin apel la 112. Acesta nu a putut fi resuscitat nici cu șocuri electrice. Inima sa nu a repornit în niciunul din 57 de minute. Apelul la 112 a fost primit, aproximativ la 4 minute după ce acestuia i s-a făcut rău. Ambulanța a ajuns în 6 minute” , au declarat autoritățile potrivit huff.ro

“SMURD: 57 minute resuscitare, zero semne de revenire la viață. Pacientul a făcut stop cardiac, având un istoric medical bogat pe partea de boli de inimă”, potrivit huff.ro

Marcel Toader a vorbit despre problemele financiare

Afaceristului i-a plăcut întotdeauna să fie în centrul atenției. În ultimul său interviu Marcel Toader a vorbit deschis despre problemele din viața lui.

“Eu am de dat bani statului, procese la tribunal care urmează. Eu mai pot locui în apartamentul meu numai că o să plec de acolo pentru că nu mai vreau să mai stau acolo, mă mut în altă parte. Singur, bineînțeles că singur. Eu am lăsat în spate multe apartamente echipate și multe case. Asta nu e o problemă pentru mine. Pentru mine problema financiară nu e o problemă. Eu am pierdut în viața mea mult din punct de vedere material… Din cenușă m-am ridicat și de acolo am plecat. Nu mi-a fost frică de ziua de mâine”, a declarat Marcel Toader în ultimul său interviu la Antena Stars.