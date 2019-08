Șoc în showbiz! A fost vedetă de succes, iar acum a ajuns să locuiască și să cerșească pe străzi

Dacă în trecut era considerată una dintre cele mai sexy femei din lume și era invidiată de multe tinere, acum viața ei este total diferită. A ajuns să locuiască și să cerșească pe străzi și este de nerecunoscut.

Suzy Perez, o celebră dansatoare și fost model al anilor 1990, a făcut parte din trupele de dansatoare ale unor artiști de renume precum Jennifer Lopez și P. Diddy și a apărut în numeroase reviste pentru bărbați. Se pare că familia lui Perez a semnat un contract cu o agenție de modele din Italia. Însă această agenție era de fapt o acoperire, întrucât Suzy a fost exploatată sexual.

A fost torturată, răpită și drogată de mai mulți bărbați, după care a fost abandonată și a ajuns să locuiască pe străzi. „Am luat bătaie soră cu moartea, am rămas invalidă și am pierdut trei locuri de muncă. Când am pierdut-o pe mama, m-am pierdut și pe mine”, a afirmat Suzy.

Ulterior, Suzy Perez a fost diagnosticată cu depresie, schizofrenie și tulburare bipolară. Pentru a-și ajuta mama, fiul lui Suzy, Savion Perez, în vârstă de 19 ani, a deschis o campanie prin intermediul Go Fund Me, ca să strângă fonduri. El are nevoie de 10.000 de dolari pentru a o interna pe mama sa la un centru de reabilitare.

„Mama suferă de depresie, este biplară, are schizofrenie și demență. În plus, are hernie de disc și suferă de pe urma traumelor prin care a trecut. Scopul meu este să fie din nou lucidă pentru a face parte din viața mea”, a afirmat Savion, care locuiește cu tatăl său.

Martori citați de Kojoconline susțin că femeia dansează pe străzi pentru a primi bani și le povestește oamenilor prin ce a trecut pe vremea când era model. Plânge disperată, spune că a fost răpită și că nu mai este frumoasă.