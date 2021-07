Șoc pe „Național Arena”: Elveția scoate Franța de la EURO 2020 »»

Campiana mondianlă en-titre și totodată principal favorită la câștigarea EURO 2020, Franța, a părăsit competiția. „Cocoșii” au cedat la paaenalty-uri duelul din optimile de finală de pe „Național Arena” cu Elveția, la capătul unui meci interzis cardiacilor.

La finalul timpului regulamentar, scorul a fost 3-3, golurile fiind marcate de Karim Benzema (min.57, 59), Paul Pogba (min.75), respectiv Haris Seferovic (min.15,81) şi Mario Gavranovic (min.90). De notat ar fi că în minutul 55, elveţianul Ricardo Rodriguez a ratat un penalty, elvețienii având și un gol anulat pe motiv de off-side în minutul 84, partida terminându-se 3-3.

Egalitatea s-a menținut și în prelungiri, fiind nevoie de penalty-uri pentru desemnarea câștigătoarei. Aici victoria a revenit elvețienilor care au transformat toate cele cinci lovuri de departajare prin Gavranovic, Schar, Akanji, Vargas și Mehmedi. De partea cealaltă pentru francezi au transformat Pogba, Giroud, Thuram, Kimpembe, în timp ce Mbappe a ratat.

„Tristeţea este imensă după această eliminare, noi nu ne-am atins obiectivul. Sunt dezolat pentru acest penalty. Am vrut să ajut echipa, dar am eşuat”, a scris Mbappe pe reţelele de socializare la puțin timp după eliminarea „coocșilor” de la EURO 2020.

Deschamps: „E multă tristețe!”

La conferința de presă care a urmat jocului, Didier Deschamps, selecționerul Franței, a făcut o analiză amplă a parcuruslui pe care elevii săi l-au avut la turneul final, concluzionând că din moment ce echipa a fost eliminată, nu merita mai mult.

„Am debutat bine, contra Germaniei şi am terminat pe primul loc în grupă. După aceea începea o altă competiţie. În faţa unei echipe frumoase a Elveţiei am reuşit să ne revenim, să reglăm tirul, până în ultimele zece minute … Echipa Franţei este obişnuită să fie una solidă, însă azi a fost fragilă. Dacă există un regret, acela este că nu am gestionat avantajul celor două goluri. Am forţat până la final. Loviturile de departajare rămân lovituri de departajare, ne doare, dar trebuie să acceptăm. De multe ori s-a terminat cu bine pentru noi, dar nu a fost şi cazul în seara aceasta. E multă tristeţe în lot. Am vorbit, ştim care este forţa noastră, unitatea, solidaritatea acestui grup, am cunoscut momente minunate împreună. Dacă ne oprim aici înseamnă că nu meritam mai mult. Există lucruri incontrolabile, însă nu este o scuză şi facem parte dintre cei care pleacă acasă, cum au făcut şi vicecampioana mondială şi campioana Europei”, a declarat Deschamps.

În sferturi, Elveția se va duela cu Spania, ibericii calificându-se după ce s-au impus în prelungiri în fața croaților.

Pe lângă Spania – Elveția, în urma rezultatelor consemnate până în prezent în optimi, în sferturi vom avea și duelurile Belgia – Italia și Cehia – Danemarca. Ultimul sfert de finală se va stabili astăzi, față în față urmând a se afla învingătoarele partidelor Anglia- Germania și Suedia – Ucraina.