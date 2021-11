Șocant! O femeie a fost găsită moartă într-o valiză, la patru zile de la nuntă

Caz șocant în Marea Britanie! O femeie a fost găsită fără suflare într-o valiză, la patru zile de la nuntă. Criminalul ar fi chiar bărbatul cu care s-a căsătorit.

Un caz șocant a fost identificat în Marea Britanie, mai cu seamă în Yorkshire. O femeie a fost găsită moartă într-o valiză, la doar câteva zile după ce a avut nunta alături de bărbatul visurilor sale. Se pare, însă, potrivit anchetatorilor, ca bărbatul care i-a devenit soț să fie chiar criminalul.

Investigațiile arată faptul că femeia care era proaspătă căsătorită cu bărbatul visurilor sale, Dawn Walker, a fost găsită băgată într-o valiză, în cursul zilei de duminică, la patru zile de la nuntă. Cadavrul a fost găsit într-o zonă împădurită din Lightcliffe, în Yorkshire, Anglia.

Femeia a murit la câteva zile de la nuntă

Bărbatul care ar fi comis crima ar fi chiar soțul ei în vârstă de 45 de ani. Un copil a rămas fără mamă. Un prieten de-ai femeii a spus: ”S-a căsătorit miercuri și duminică dimineață a fost găsită moartă. Un băiețel a rămas fără mamă. Are cam un an sau un an și jumătate. Era cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o. Era prietenoasă și generoasă”.

În prezent, cazul este încă investigat. Bărbatul care ar fi comis crima a fost reținut de oamenii legii. Cazul a șocat o comunitate întreagă, vecinii mărturisind faptul că cei doi se iubeau și erau respectați și fericiți. Oamenii legii trebuie acum să îl identifice pe cel care a raportat, sub anonimat, crima.

Sursă foto: Pixabay