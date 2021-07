Un bărbat, care susține că este ”călător în timp”, spune că are dovezi în privința unei apocalipse din viitor. De asemenea, acesta mărturisește că în anul 2022, omenirea va avea parte de o surpriză incredibilă și că extratereștrii vor invada Pământul.

Un bărbat care pretinde că este ”time-traveller” (n.r. ”călător în timp”) spune că Pământul nu va mai fi niciodată la fel. Edward mărturisește că toate orașele vor fi înghițite de ape din cauza schimbărilor climatice. Bărbatul a reușit să șocheze oamenii, când le-a mărturisit că are și o fotografie din viitor, o ”dovadă” că totul va fi spulberat, arată The Mirror. De asemenea, acesta mai susține că face parte dintr-un experiment din 2004 prin care a fost ”propulsat” în viitor, la 3000 de ani distanță. Spre surprinderea sa, bărbatul susține că, atunci când a sosit în viitor, Los Angeles-ul era înghițit de ape. El susține că imaginea este făcută în anul 2582.

Bărbatul și-a început în felul următor mărturisirea: ”Îți voi spune o poveste care te va uimi. Am fost într-un loc, a fost incredibil”. Fără să stea pe gânduri, ”călătorul în timp” a continuat seria dezvăluirilor: ”Stăteam pe o platformă imensă făcută din lemn. Casele, clădirile, toate erau făcute din lemn. Iar apoi, am realizat că tot Los Angeles era, dar sub ape”.

Anul 2022, întâlnire cu extratereștrii!? Ce spune un alt ”călător în timp”

Edward a mai susținut că a discutat cu oameni care locuiesc acolo, care i-au spus că inundația a avut loc din cauza încălzirii globale. Săptămâna trecută, un alt bărbat care spunea despre el că este „călător în timp” a mărturisit că în anul 2022, omenirea se va întâlni cu extratereștii. Bărbatul pretinde că vine din anul 2491, înapoi în prezent. O altă persoană, care pretinde același lucru, mărturisește utilizatorilor de pe Tik Tok că vara anului 2021 va fi lovită ”de un mare val„.

Experții NASA vorbesc despre ideea de ”time-travelling” (n.r ”călătorie în timp”): ”Deși oamenii nu pot să intre într-o mașină a timpului și să se întoarcă în timp, știm că ceasurile de pe avioane și sateliții călătoresc cu o viteză diferită de cele de pe Pământ. Nu putem folosi o mașină a timpului pentru a călători sute de ani în trecut sau în viitor. Acest tip de călătorie în timp se întâmplă doar în cărți și filme”.

sursă foto: Pixabay