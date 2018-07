Ion Cismaru, șoferul băut care a provocat un accident în comuna Slatioara, în care două persoane şi-au pierdut viaţa, a contestat măsura arestului preventiv. (Cele mai bune oferte laptopuri) Solicitarea sa va fi judecată în această săptămână. Între timp, cel care a făcut live-ul a făcut plângere împotriva șoferului pentru vătămare corporală.

Ion Cismaru, bărbatul care a provocat groaznicul accident din comuna Slătioara, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, sâmbătă, de către magistraţii Judecătoriei Slatina. În aceeaşi zi, bărbatul a contestat această măsură preventivă și așteaptă decizia magistraților. Acum el este judecat și pentru vătămare corporală, după ce tânărul care a filmat accidentul a făcut plângere împotriva lui.

Etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,58

Tragedia s-a petrecut vineri seara, pe raza comunei Slătioara. Într-o curbă uşoară, bărbatul a intrat frontal într-un Logan care circula regulamentar, din direcţia Slatina – Piatra-Olt.

În urma testării cu aparatul etilotest, poliţiştii au descoperit că şoferul BMW-ului se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o concentraţie de 0,58 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Doi oameni au murit în urma impactului, în timp ce pasagerul aflat pe scaunul din faţă făcea un live pe Facebook. Şoferul vinovat a fost reţinut încă de vineri seara, dar dus sub pază la spital, pentru că acuza dureri abdominale.