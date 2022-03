Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu, operată de urgență. “Nu e ușor, eu am...” Ce a pățit micuța + Cât a costat intervenția

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu, a fost operată de urgență. Intervenția a avut loc săptămâna trecută, iar micuța a fost foarte curajoasă, după cum susține mama ei. Totodată, blondina a ținut să laude unitatea medicală, dar și doctorii care s-au îngrijit de fetița sa.

Sofia a avut probleme mari cu polipii, astfel că s-a ajuns la operație. Micuța a trecut prin prima anestezie generală din viața ei. Bianca Drăgușanu a pregătit-o, însă, corespunzător, iar fetița s-a comportat exemplar când a ajuns pe mâinile medicilor.

“Sofia a fost operată vineri dimineața. La ora 8 a început intervenția și a durat maxim o oră. Doamna doctor Diana Ionescu a operat-o, totul a fost ok, inclusiv condițiile din spital. La Spitalul Victor Gomoiu totul a fost perfect, sincera să fiu, am crezut că sunt la privat. Servicii foarte bune! Extraordinar de curat, extraordinar de ok pentru copilașii care ajung aici”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit click.ro.

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu, operată. “O să vă spun ce m-a ajutat”

În continuare, Bianca Drăgușanu a dezvăluit și cum și-a pregătit fiica prin cea mai grea încercare prin care a trecut, până acum, în viața sa. Din fericire, intervenția s-a încheiat cu succes, iar micuța este în afara oricărui pericol.

“A fost prima ansestezie generală din viata ei și sper că și ultima. Nu e ușor, însa eu am pregătit-o pe Sofia încă de anul trecut când am aflat că o vom opera. I-am spus că o să aibă un fluturaș în mână care o să o adoarmă, apoi, când se trezește, noi vom fi lângă ea, iar fluturașul o să-l găsească tot acolo. A fost foarte curajoasă. Dar o să vă spun ce m-a mai ajutat. Că parcă nimic nu e întâmplător! Recent am operat-o pe cățelușa noastră, pe Chanel. A avut probleme cu doi dințișori și a avut și ea nevoie de intervenție sub anestezie, așa că am pregătit-o cu cățelușa, i-am spus că și ea trebuie să fie curajoasă, și nu s-a speriat deloc. Am noroc că nu sunt o mamă panicată, am avut noroc că am avut-o și pe bunica alături de noi, a venit și tatăl ei. A fost foarte bine”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Cât a costat intervenția

Bianca Drăgușanu a mai precizat că operația nu a fost deloc una ieftină, însă pentru binele Sofiei banii au trecut în plan secund. Sofia va urma un tratament de șapte zile de antibiotic și nu are voie să iasă din casă. Acum, însă, respiră mult mai bine.

“A costat ceva. Nu au existat decontări sau reduceri. Nu vă pot spune suma exacta, însă comparabil cu suma achitată la veterinar, a fost mult mai ieftină. Pentru Chanel, am dat 2.000 de lei să-i scoată doi dinți, detartraj și un cip. Mai ieftin la copil. Avem șapte zile de antibiotic, nu are voie sa iasă din casă și mănâncă totul pasat. Acum Sofia respiră mult mai bine”, a mai declarat Bianca Drăgușanu.