Soluția care lustruiește rapid și ieftin geamurile de termopan. Ajutor de nădejde pentru gospodine

Există o soluție care lustruiește rapid și ieftin geamurile de termopan. Toate gospodinele nu trebuie să-și mai bată capul cu produsele din comerț, căci sigur au în propria casă materialele de care au nevoie. Sunt câteva produse esențiale, care fac geamul să arate ca nou. Oțetul este principalul „secret” atunci când vine vorba despre termopanele curate lună, scrie Evz.ro! Iată ce trebuie să mai ai la îndemână pentru curățarea lor.

Persoanele care au ferestre cu geamuri termopan trebuie să știe un secret legat de curățarea acestora. Geamurile se pot șterge rapid și eficient cu un produs pe care oricine îl are în gospodărie. Nu este scump deloc, ci are un preț accesibil. Este o „soluție” specială, pe care oricine poate s-o facă acasă. Trebuie să ai la îndemână oțet alb, pe care să-l amesteci cu o parte apă, două lavete din microfibră (una pentru curățare și alta pentru ștergere), o racletă din cauciuc, un recipient cu pulverizator și un prosop curat pentru a proteja pervazul.

Cum poți curăța mai bine geamul de termopan

Înainte să aplici soluția de curățare făcută de tine, este bine să ștergi geamurile de praf cu o lavetă uscată din microfibră. Trebuie să te asiguri că nu rămâne praf pe geamuri, pentru a nu rămâne urme apoi. Apoi, trebuie să pui apa cu oțetul într-un recipient cu pulverizator, pentru a-ți fi mai ușor să le cureți.Următorul pas este să pulverizezi uniform toată suprafața geamului.

Cu laveta din microfibră trebuie să ștergi circular geamurile, pentru a nu rata vreo bucată. Pentru a preveni apariția urmelor inestetice trebuie să ștergi geamul cu mișcări verticale și orizontale. O racletă de cauciuc este perfectă pentru a curăța geamul de termopan. Poți începe cu mișcări de sus în jos, până la baza geamului. După fiecare ștergere este bine să curăți racleta de murdărie.

