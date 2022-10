Sora unui cunoscut cântăreț de muzică de petrecere a ieșit din comă: „Nu se știe câte zile va mai...” Despre cine e vorba

Puiu Bucătaru poate răsufla ușurat. Sora muzicianului a ieșit din comă, după o perioadă grea de două săptămâni. În ce stare se află acum și ce a declarat cântărețul.

Sora solistului Puiu Bucătaru a traversat o perioadă extrem de grea. Timp de două săptămâni a stat în comă, după ce a suferit un AVC (accident vascular cerebral), iar medicii din Dortmund au decis să-i inducă starea de comă. Aceasta se afla în Germania, acolo unde muncește de ani de zile. Puiu Bucătaru a oferit câteva informații despre starea de sănătate a acesteia.

Ce s-a întâmplat cu sora lui Puiu Bucătaru

În urmă cu două săptămâni, Liliana Bucătaru, sora lui Puiu Bucătaru, a suferit un AVC, iar creierul a fost inundat de sânge. Medicii erau rezervați cu privire la starea ei de sănătate și au decis să-i inducă starea de comă. După 14 zile, femeia și-a revenit, iar Puiu Bucătaru, solistul tarafului cu același nume a oferit câteva detalii despre cum și-a revenit sora lui și cum se simte acum.

(CITEȘTE ȘI: Nelu Bălăşoiu a suferit cumplit în ultimii ani din viaţă! Cântăreţul a murit singur şi fără bani)

Puiu Bucătaru, despre starea de sănătatea a surorii lui

Cântărețul a declarat că abia s-a întors din Germania, acolo unde a stat alături de sora lui.

”Abia ce am venit acasă de la sora mea, din Germania. Da, a ieșit din comă, a deschis ochii, dar problema e cu tensiunea, nu își revine, are 17, 18, 19, depinde ce și cum îi crează presiunea aceea din cap. Ea se consumă foarte mult, are un furtun băgat în gât pentru respirație, alimentare, ea nu poate să vorbească din cauza acelui furtun, probabil e un disconfort. Nu poate să se hrănească singură, medicii au spus că ne trebuie și nouă răbdare și ei răbdare”, a declarat Puiu Bucătaru pentru SpyNews.

Tot cântărețul de muzică de petrecere a declarat că nu se știe cât va mai sta în spital, însă, fiecare membru al familiei are grijă de ea și le este recunoscător tuturor pentru implicare.

„A stat două săptămâni în comă indusă de către medici de la Dortmund, de acolo. Am intrat acolo la ea, acum a rămas fata ei și cu sora mea mijlocie, noi facem cu rândul, suntem o familie unită. Am surorile mele și nepoții, i-am strâns pe toți, să facem cu rândul. Oamenii de acolo sunt foarte maleabili, ne lasă să stăm cu ea zi de zi, ceea ce la noi nu s-ar întâmpla. Nu se știe câte zile va mai sta în spital, medicii sunt rezervați, totul depinde de ea cât de mult luptă să respire singură”, a mărturisit cântărețul pentru sursa menționată.