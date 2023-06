Sorana Cîrstea, nevoită să vorbească despre scandalul de dopaj al Simonei Halep. „Mi-e greu să spun mai mult”

În primul tur al turneului de la Roland Garros, Sorana Cîrstea (32 de ani, 33 WTA) a pierdut în fața italiencei Jasmine Paolini (23 de ani, locul 53 WTA) cu scorul de 5-7, 6-2, 2-6. După această partidă, Sorana a vorbit, printre altele, și despre situația ingrată în care se află Simona Halep.

De-a lungul anilor, Sorana Cîrstea și Simona Halep au avut o relație extrem de rece, ele evitând mereu să interacționeze prea mult. După eliminarea din primul tur al turneului de la Roland Garros, Sorana a vorbit despre scandalul de dopaj în care este implicată Simona.

Ce spune Sorana Cîrstea despre scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep. „Sper din tot sufletul să se rezolve”

Calvarul Simonei Halep a început la US Open 2022, atunci când a fost depistată pozitiv la un test antidoping. Ulterior, ea a fost suspendată temporar din tenis. Astfel, de aproape opt luni, Simona nu a mai putut participa la niciun turneu. În plus, ea a pierdut multe poziții în ierarhia mondială, ajungând acum pe locul 35. După trei amânări nejustificate, Simona Halep așteaptă, încă, să fie audiată în cadrul tribunalului Sport Revolutions. În plus, campioana noastră a mai primit o lovitură dură din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului, care a constatat că există unele incorectitudini în pașaportul ei biologic. Astfel, sportiva se va confrunta acum cu două capete de acuzare.

Situația delicată în care se află Simona Halep a fost comentată, în sfârșit, și de Sorana Cîrstea. A doua cea mai bună jucătoare a României nu a mai putut evita acest subiect în timpul unui interviu acordat după eliminarea de la Roland Garros. Sorana a ținut să sublinieze că are încredere deplină că Simona nu a recurs la dopaj în mod voit, ea fiind contaminată în mod accidental. În plus, ea speră ca Simona să-și rezolve cât mai repede problemele și să revină pe teren.

„În general nu-mi place să-mi dau cu părerea. În România toată lumea și-a dat cu părerea și nu cred că e nevoie și de părerea mea. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că nu cred că Simona s-ar fi dopat vreodată conștient. Am spus asta și când am aflat prima oară. Atât. Mi-e greu să vorbesc mai mult, pentru că orice voi spune se va răstălmăci. Nu este o situație foarte roz, dar sper din tot sufletul să se rezolve.”, a declarat Sorana Cîrstea pentru Eurosport.

