Sorinel Copilul de Aur, condamnat la închisoare chiar înainte de Sărbători! Infracțiunea fusese comisă la începutul lui 2023

Alecu Cristian Sorin, cunoscut drept Sorinel Copilul de Aur (33 de ani), a primit o veste nefericită în pragul sărbătorilor de iarnă. Artistul a fost condamnat la închisoare pentru o infracțiune comisă la începutul acestui an. Fusese prins sub influența substanțelor interzise, în timp ce conducea. Detaliile se află mai jos, în articol.

Sorinel Copilul de Aur a primit o „lovitură” chiar la final de an. Înainte de sărbătorile de iarnă, artistul în vârstă de 33 de ani a primit o veste neașteptată din partea magistraților. A fost condamnat la închisoare, fiind vorba despre o infracțiune pe care a comis-o la începutul anului 2023. Atunci, cântărețul a fost prins de oamenii legii în timp ce conducea sub influența substanțelor interzise.

La momentul acela, i-a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Mai multe cereri au fost înaintate, însă artistul a ajuns să fie judecat pentru fapta comisă. Decizia magistraților a venit miercuri, 20 decembrie 2023. Contestațiile nu i-au fost admise. Sorinel Copilul de Aur a fost condamnat la 1 an de închisoare pentru conducerea sub influența substanțelor interzise, dar și încă 6 luni pentru deținerea unor droguri de mare risc în vederea consumului propriu. Suspendarea executării pedepsei a fost decisă de magistrați, însă există o condiție la mijloc. Artista va fi supravegheat timp de 2 ani și trebuie să respecte anumite măsuri.

Știre în curs de actualizare.

Sursă foto: social media, pixabay