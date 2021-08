Soția fostului antrenor de la Steaua a murit. Emeric Ienei este în doliu

Fostul antrenor al Stelei, Emeric Ienei, și-a pierdut soția în vârstă de 75 de ani.

Lumea scrimei este în doliu. Declarată ”cea mai buna sportivă a anului” în 1969, Ileana Gyulai, a fost campioana mondială la scrimă în același an și dublă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din Mexic, s-a stins, astăzi, din viață, la vârsta de 75 de ani. Soția antrenorului care a realizat cea mai mare performanță a fotbalului românesc a lăsat lumea sportului cu un gol imens.

Emeric Ienei și Ileana Gulai au fost căsătoriți din 1974

În urmă cu un an, Ileana Gulai Ienei, a povestit pentru STEAUA TV, emoțiile trăite pentru soțul său în finala de la Sevilla : ”Ne-au lăsat sa mergem la Sevilla, dar ne-au interzis să mergem la meci. Am stat singură la hotel, mă uitam, mă frământam, aveam emoții mari. După ce s-a terminat au revenit băieții la hotel și am sărbătorit victoria. A fost o fericire ieșită din comun”, a declarat soția fostului antrenor pentru aceeași sursă. (VEZI ȘI: A FOST UNA DINTRE CELE MAI FRUMOASE ACTRIȚE DIN ROMANIA, DAR PUȚINI ȘTIU CA A FOST SOȚIA LUI EMERIC IENE…)

Sursa foto: Instagram