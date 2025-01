Soția lui Boris Johnson, internată cu diagnostic de gripă și pneumonie. Prin ce a trecut Carrie Johnson

Momente grele pentru soția lui Boris Johnson! Carrie Johnson a fost internată cu diagnostic de gripă și pneumonie. Prin ce a trecut tânăra de 36 de ani în timpul sărbătorilor de iarnă? Iată ce a dezvăluit recent pe rețelele de socializare!

Carrie Johnson a postat pe contul ei personal de Instagram o imagine de pe patul de spital, iar cu această ocazie le-a mărturisit urmăritorilor săi că a petrecut prima săptămână a anului 2025 internată.

Soția lui Boris Johnson s-a luptat cu o infecție în piept, motiv pentru care nu a putut să respira bine. Carrie Johnson a ajuns să fie internată pentru că a avut gripă, dar și pneumonie.

Carrie Johnson susține că nici în momentul de față nu și-a revenit complet, chiar dacă a avut parte de îngrijiri din partea medicilor. Partenera de viață a lui Boris Johnson se așteaptă ca simptomele să dispară peste câteva săptămâni.

„După ce am avut o infecție urâtă în piept timp de aproape 18 zile, acasă, de Crăciun, tocmai mi-a scăpat de sub control și mă străduiam să respir corect (…) Spitalul a confirmat că am gripă și pneumonie. Am fost acolo aproape o săptămână și încă nu m-am recuperat. Ar putea dura încă câteva săptămâni până mă simt din nou bine”, a adăugat soția lui Boris Johnson.