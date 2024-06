Soția lui Dani Vicol, bărbatul ucis de Mario Iorgulescu, a răbufnit după sentința instanței. Declarații tulburătoare făcute de văduvă: „Ca un câine, a murit pe câmp...”

Recent, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis să reia procesul lui Mario Iorgulescu, anulând astfel pedeapsa inițială de 13 ani și 8 luni de închisoare. Această veste a fost ultima picătură pentru soția lui Dani Vicol, care a reacționat vehement, fiind la limita răbdării.

Soția lui Dani Vicol a apelat la comunitatea ei pentru sfaturi și sprijin, cerând măsuri stricte împotriva lui Mario Iorgulescu. Inițial, a simțit o rază de speranță atunci când Iorgulescu a fost condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare. Însă, vestea anulării pedepsei l-a determinat să reacționeze cu revoltă și indignare.

”Toată lumea care crede că ar putea să mă ajute în vreun fel, să îmi dea o idee, un sfat ce aș putea să fac, vă rog din suflet nu ezitați, pentru că nu mai pot. Sunt cinci ani de zile în care eu sper că Mario Iorgulescu va ajunge la pușcărie.

Acum un an de zile am fost ușurată când am auzit că a luat 13 ani și 8 luni, cu toate că a fost foarte puțin. Acum aud că, de fapt, el este liber. Cum e posibil? A înviat Vicol și nu știu eu? Aici a fost o situație foarte dificilă. (…) Un accident de acesta nu îl faci dacă ești lucid. El nici măcar nu ciupit frâna când a intrat în Vicol. (…) A murit exact ca un câine, ca un pui”, a mai transmis aceasta.