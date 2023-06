Stana Stepanescu, colega de scenă a lui Armin Nicoară, victima unui accident grav: „Nu mă simt foarte bine”

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt în stare de șoc! Colega lor de breaslă a fost implicată într-un accident auto, vineri dimineața. Stana Stepanescu și soțul ei au trecut prin momente de panică, după ce au fost izbiți de un TIR.

Stana Stepanescu și partenerul ei de viață, Bojidar Ciobotin, se aflau în drum spre Timișoara când au avut parte de sperietura vieții lor. Celebra cântăreață din Banat a povestit cu lux de amănunte momentele grele prin care a trecut chiar în această dimineață. Soțul ei se afla la volan, când brusc le-a ieșit un câine în fața mașinii. Bărbatul a încercat să-l evite, așa că a pus o frână din scurt. Problema a fost că în spatele lor era un TIR care le-a făcut praf autoturismul. Din fericire, camionul nu i-a aruncat pe sensul celălalt, unde circula o altă mașină. Un impact devastator a fost evitat, fracțiune de secundă.

„Suntem încă în stare de șoc. Mergeam spre Timișoara, dinspre Herculane. Mergeam și ne-a ieșit un câine în față. Soțul meu conducea și încerca să pună frântă. A venit un TIR din spate cu viteză și ne-a aruncat… Noroc că nu ne-a aruncat pe partea cealaltă, că trecea în același timp o mașină.

Ne puteau lovi și din față și din spate și nu mai puteam să discutăm astăzi. Azi dimineață (n.r.: s-a întâmplat). Veneam de la o cântare și am zis să ajungem și la priveghi, la colegul nostru la Petrică Vița, că azi e înmormântarea.

Eu nu mă simt foarte bine. M-am lovit la spate. Mă doare foarte tare burta. Nu știu dacă e de la șoc. Nu am vrut să mergem la spital, că ne lungeam foarte mult. Noi nici nu am anunțat încă familia, acum am anunțat, am postat”, a mărturisit vedeta, pentru Fanatik.

Armin Nicoară a avut parte de un șoc

Stana este prietenă bună cu Armin și Claudia, dar și colegă de scenă. Chiar în momentul impactului, cântăreața de muzică de petrecere vorbea la telefon cu celebrul saxofonist.

„Armin e șocat. Ne tot scrie mesaje întruna. Și azi noapte vorbeam cu el, ne scriam. Vorbeam pe video înainte să ne întoarcem de la cântat. În momentul în care s-a întâmplat, eu vorbeam cu el. Am închis telefonul și s-a speriat, îți dai seama! După aceea, n-am mai putut să îi mai răspund.

Abia acum câteva ore i-am răspuns. O să mergem la medic, dar după ce trece înmormântarea lui Petrică Vița. Din păcate, azi îl înmormântează. A fost colegul și prietenul nostru, a fost răpus de cancer”, a mai spus artista, pentru sursa citată.