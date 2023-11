Stenogramele îl contrazic pe Tzancă: ”Mi-a dat 1.000 € înapoi și 20 de milioane!” Manelistul e foc și pară pe CANCAN.RO, după scandalul cu clanul Caranilor, dar… AVEM DOVADA!

Clanul Caran a fost puternic zdruncinat de procurori, după ce acuzații grave s-au înlănțuit la adresa fraților Aurel, Emil și Costel, considerați capi ai lumii interlope. 84 de percheziții au fost făcute deja, în Capitală, dar și în alte orașe din țară, iar vizați au fost nu doar liderii clanului, ci și locotenenții acestora. CANCAN.RO a redat informații valoroase din dosarul stufos, care conține înregistrări ale discuțiilor dintre cei ridicați de procurorii DIICOT! Conversațiile conțin și pasaje în care apare numele lui Tzancă Uraganu! Manelistul a fost ”amendat” la un chef de ”Guriță”, călăul Caranilor, dar acum încearcă să mușamalizeze scandalul.

Cântărețul neagă cele întâmplate și roagă publicația CANCAN.RO, prin intermediul unui video realizat pe TikTok, să se oprească din propagarea acestei știri. Dovezile anchetatorilor sunt însă de netăgăduit. CANCAN.RO nu a susținut vreodată că între Andrei Velcu și liderii Caranilor, respectiv Aurel, Emil și Costel, ar fi existat conflicte. Manelistul a avut contacte litigioase doar cu “locotenentul” temuților frați, pe numele său Adrian Toma, zis “Adiță Guriță”!

Tzancă Uraganu susține că nu ar fi întâmpinat vreodată probleme cu cei din clanul Caran

Andrei Velcu a afirmat următoarele, pe contul său social: “Vreau să vorbesc și eu două vorbe în legătura cu știrea asta care tot apare întruna, de câteva zile și mai ales despre CANCAN. Pentru că eu consider că pe cei de la CANCAN v-am respectat și nu-i frumos să aduceți o discuție d-asta care este foarte foarte falsă, nu este nimic adevărat din tot ce ați scris în legătură cu mine și familia Caran. Oamenii ăștia m-au respectat absolut peste tot pe unde am fost și mi-au dat și bani și nici nu mi-au cerut banii înapoi niciodată, nici măcar banii lor.

Niciodată nu am avut nici ea mai mică discuție, nici cea mai mică problemă, oamenii sunt foarte foarte respectuoși. Am plecat bine de fiecare dată de la ei și am mers de drag și am fost și invitat la ei în familie, am stat la masă ca un invitat, nu neapărat ca un lăutar. Am fost și ca lăutar și ca invitat, pentru că este o legătură de familie. Eu dacă fac ceva în familia mea, ei sunt invitații mei din toată inimă. Pentru că sunt niște oameni care au un respect foarte foarte frumos vizavi de toată lumea, așa cum știu eu. Și nu e frumos să aduceți acuzații d-astea, că m-au șantajat, că mi-au luat banii.

Mie nu-mi ia banii niciodată nimeni, în toată lumea asta. Știți că nu sunt omul să tac, niciodată când e vorba de mine sau de familia mea. Niciodată în viața asta n-am tăcut și n-am lăsat o treabă nerezolvată. Vorbesc de alți oameni, dar vizavi de familia Caran, oamenii ăștia pentru mine sunt ca o familie, din toate punctele de vedere. Chiar îi respect, chiar țin la ei sufletește și sunt lângă ei din toate punctele de vedere, cum și ei la fel sunt pentru mine. Nu mai vorbiți aiureli, că oamenii ăștia n-au nicio legătură cu discuții pe care le-am mai avut eu în trecut sau ce a mai apărut pe aici, pe aceste live-uri.

Deci vă rog frumos să încetați cu acest subiect pe care îl tot scrieți, voi, cei de la CANCAN, că de la voi preiau și alte televiziuni și așa mai departe. Încetați cu subiectul ăsta, să scrieți că am avut eu probleme cu familia Caran. Eu le doresc sănătate, multă fericire și să dea Dumnezeu să scape cât mai repede de problema asta. Pentru că, din punctul meu de vedere, sunt niște oameni care sunt jos pălăria, mai departe nu știu nimic altceva. Spun exact ceea ce simt și exact adevărul. Eu nu sunt un om care să mintă. Dacă aș fi avut probleme cu cineva, la mine se știa că eu nu tac niciodată și nu las lucrurile nerezolvate.

Încă o dată vă rog frumos să încetați cu subiectul acesta, cei de la CANCAN și cei de la presă și de la alte televiziuni care ați mai postat că am eu probleme cu familia Caran. Astea sunt niște știri total false. O să postez eu niște video-uri pe care le am prin telefon, să vedeți și voi, pe la petreceri, cum mă respectă oamenii ăștia și cum sunt eu la ei la petreceri și în familia lor. Deci vă rog mult de tot, încetați, familia Caran sunt prietenii mei de familie, ca să ne înțelegem!”

Manelistul este contrazis de stenogramele DIICOT, ce surprind dialogul incriminator dintre „Guriță” și Grasu’

În referatul întocmit de DIICOT referitor la propunerea de arestare a membrilor clanului Caran, există informații concrete despre dialogul purtat de Adrian Toma, zis Guriță, și Marius Barbu, zis Grasu. Guriță mai precizează că Andrei Velcu aka Tzanca Uraganu ar fi fost de acord să-i restituie o sumă din bani, după ce a avut un dialog mai aprins cu acesta. Pe parcursul convorbirii dintre cei doi, Adrian Toma vorbește despre conflictul iscat în timpul evenimentului la care a cântat Tzancă Uraganu. Tot scandalul ar fi pornit după ce Cristian Stanciu, unul dintre apropiații lui Nuțu Cămătaru, i-a luat partea lui Tzancă. Stanciu i-a cerut răspicat lui Guriță să renunțe și să nu-i mai ceară banii înapoi manelistului.

„GRASU: Cum a zis ăia… să ducea la fra-su’, vorbea fra-su’, era altceva!

TOMA ADRIAN: Daa… du-te bă și vorbește cu prietenu’ tău, uite ce face, da vii tu să-i spui tu, să spui tu… Tzancă zice da-te băi vere d’aicea, las’ că vorbesc io cu Adrian, nu te băga tu… Nu mă nu, nu vreau io să dai nimica la nimeni… Păi ce mă… că nu vrei tu să-mi dea, care-i focu’ tău?

GRASU: Da poate nu-i ceri bani, avem ceva de vorbit…

TOMA ADRIAN: Da…

GRASU: Inaudibil… Da i-a zis și Tzancă da du-te băi vere d’aicea… adică…

TOMA ADRIAN: Da

GRASU: Vorbim…

TOMA ADRIAN: Da și ce voiai să-i fac? Să-mi bag p*a în morții lui… Păi el dă ce n-a ținut cont dă mine mă? Că sunt prietenu’ tău, cum am ținut io și l-am evitat o grămadă… El îmi spune mie că să bate cu mine pentru Tzancă! I-am zis io: bă ce faci bă pân’ la urmă? Văd că tu te cerți cu mine pentru Tzancă… Bă tu vrei să te bați cu mine pentru Tzancă tu? Da domne mă bat cu tine când vrei tu…”

Bodyguarzii lui Tzancă Uraganu, Box și Șpac, nu au sărit în apărarea protejatului lor

În pofida spuselor lui Tzancă Uraganu, conform cărora acesta nu ar lăsa niciodată situațiile nerezolvate, iată că nici bodyguarzii acestuia nu s-au băgat să îl menajeze pe manelist. Sau cel puțin asta reiese din discursul lui Toma Adrian.

„TOMA ADRIAN: Da mă… eram la geam așa vorbeam cu Tzancă cum iești tu aicea… era Tzancă în dreapta și io la geam cu el că a lăsat țiganu’ geamu’ jos să vorbească cu mine și zic: băi vere pentru 3 minute dă și mie jumate dân bani înapoi mă… da mă frate… a dat jumate că e bine cum îți zic io… așa e să moară familia mea ai dreptate și nu bă nu dai la nimeni nimica mă și Tzancă zice lasă frate nu te băga tu vezi de treaba ta, cum ar veni are dreptate țiganu’, mi-a dat 2000 și ceva dă euro, ai înțeles? Și mi-a dat 1000 dă euro înapoi și 20 dă milioane, ai înțeles? … Păi te bagi tu?

GRASU: Cu ce mașină venise Tzancă? Cu Roll Royceu’?

TOMA ADRIAN: Inaudibil… ML… inaudibil… Da era Box, era Șpac, ăia nici nu s-a băgat să-mi zică nici dă-te mai încolo, care ăia putea să comenteze că iera bodygarzii lui nu? Mă frate ce faci cutare? Nimic, nici dă-te mai încolo, nimic n-a zis românii că Tzancă râdea cu mine, vorbea cu mine… Hai bine frate dacă tu zici, să moară familia mea dacă n-ai dreptate și tu zice Tzancă, ia colo hai, el nu… și să mă împingă așa, băga mâna în mine așa mă și tot n-am vrut să dau în iel…”

Toma Adrian: „Mi-a dat 1000 de euro înapoi și 20 de milioane!”

În același raport întocmit de angajații DIICOT apare o altă conversație purtată de Adrian Toma cu un cunoscut. Și aici, Guriță relatează episodul conflictului avut cu finul lui Nuțu Cămătaru, Cristian Stanciu.

„TOMA ADRIAN: Am ieșit afară, întreabă-l și pe ȚANCĂ! Sună-l pe ȚANCĂ sau găsește-te cu el și vezi tu ce zice ȚANCĂ! Că ȚANCĂ a doua zi, a sunat el singur, personal „Domne am auzit că a ieșit ceartă acolo!” Și i-a zis lu’ SEVER „N-are nicio vină, să moară familia mea! ADRIAN n-are… CRISTI ăla are vină! Că eu i-am zis lu CRISTI –Băi! Lasă vere că vorbesc eu cu țiganul ăsta, nu te băga!” Și n-a înțeles! Și așa i-a zis țiganul „Băi, lasă vere că vorbesc eu cu el, că are dreptate.” (neinteligibil) Că i-am zis lu’ ȚANCĂ „Bă, pentru 3 minute? Mai dă-mi ceva din bani înapoi mă!” Așa i-am zis. Și frac-tu, mi-a băgat mâna în piept să mă dea la o parte și zice „Nu dai mă nimic, că nu vreau eu!”

Dovada că Tzancă Uraganu a fost „amendat” de Guriță, „locotenentul” Caranilor nu poate fi contestată, cu toate că manelistul încearcă să o bage sub preș și se spală pe mâini spunând că, de fapt, informațiile din CANCAN ar fi false: „Mi-a dat 1000 de euro înapoi și 20 de milioane”.

