Subprefectul de Iași, prins în pat cu o „cea mai avansată tânără din județ”. A demisionat chiar azi

„Cutremur” la Prefectura din Iași, după ce suprefectul Marian Grigoraș a fost prins în fapt cu „cea mai avansată tânără din județ”. Politicianul și-a dat demisia chiar miercuri, 1 noiembrie, pentru a nu afecta imaginea instituției.

În urmă cu două săptămâni, rețelele de socializare au fost pline de stenograme incendiare dintre suprefect și amanta sa. De focul iubitei, a uitat că este căsătorit de ani buni cu Monica și că au împreună și o fiică, pe nume Ioana.

Marian Grigoraș, suprefectul de Iași, și-a dat demisia

Neavând nicio altă variantă de a-și „spăla” onoare, suprefectul de Iași și-a comunicat public demisia, spunând:

„Mi-am înaintat demisia din funcția de subprefect al județului Iași.

Din decembrie 2019 și până în ianuarie 2022 am ocupat funcția de prefect al județului Iași. Am traversat unul dintre cele mai tulburătoare evenimente istorice – pandemia COVID-19. Am făcut echipă cu toate instituțiile implicate și am trecut împreună prin momentele cele mai grele și mai neprevăzute.

În plină pandemie, am gestionat fără incidente două runde de alegeri – locale și parlamentare. Am avut ambiția ca în perioada mandatului meu Instituția Prefectului – Județul Iași să fie un loc al colaborării și al sprijinului reciproc, un model al deschiderii către soluții.

Din ianuarie 2022 și până astăzi am ocupat funcția de subprefect și, în condițiile date, am depus toate eforturile să îmi îndeplinesc atribuțiile după aceleași principii – deschidere și dialog, colaborare, aplanarea inevitabilelor asperități, spirit de echipă, orientare spre rezolvarea problemelor.

Tuturor celor care m-au susținut, le mulțumesc. Realizările mele sunt și realizările lor. Erorile, dacă le-am făcut, îmi aparțin doar mie. Întotdeauna am respectat legea în cadrul activității la Instituția Prefectului – Județul Iași și nu îmi doresc în niciun fel afectarea imaginii acesteia”, a transmis Marian Grigoraș pe Facebook.

Cine este amanta lui Marian Grigoraș

Cea cu care și-a înșelat soția a reușit, în ultimii ani, să crească rapid în administrație, atât în poziție, cât și în salariu. Mara Gheran este numele său, iar reporteris.ro notează că tânăra a fost șefă a cabinetului senatorului Doru Pănescu, iar din anul 2021, s-a angajat în Prefectura Iaşi, în funcția de consilier.

Avântul său profesional s-a văzut în vremea în care Marian Grigoraș era la Prefectura Iași, ea ajungând să lucreze în compania ApaVital, care se află în subordinea Consiliului Județean. Din 2023, a devenit consilier asistent la Compartimentul Proiecte din cadrul Primăriei Iași.

Ce avere are politicianul

Potrivit ultimei sale declarații de avere, Marian Grigoraș deține un apartament de 56 de mp în Iași, alături de soția sa, Monica Grigoraș, un alt apartament din Iași de 57 de mp și o casă de 50 de mp în Bacău, unde partenera de viață are o cotă de 50%. De asemenea, pe numele său figurează un autoturism Volvo, din anul 2017.

În anul 2023, a câștigat nu mai puțin de 122. 105 lei de la Prefectura Județului Iași.

