Suedia, pas uriaș spre optimile EURO 2020!

Janne Andersson, selecţionerul naţionalei Suediei, a declarat la finalul partidei câștigate la Sankt Petesburg cu 1-0 cu Slovacia din cadrul rundei a doua a Grupei E a turneului final EURO 2020, că acest succes i-a adus pe elevii săi mai aproape de calificarea în optimile competiției.

„În prima repriză am jucat bine primele 30 de minute, dar nu am încheiat-o aşa cum ne-am fi dorit. Am fost mult mai buni în a doua repriză, am câştigat duelurile, am fost mai precişi. Este bine să ai 4 puncte după două jocuri. Am primit doar un gol în 7 meciuri anul acesta. Atacul merită şi el aprecieri, a fost foarte bun. Am arătat că suntem flexibili în modul în care jucăm, ne putem adapta la tipul de meci. Suntem într-o situaţie bună. În funcţie de meciul Spania – Polonia, voi vedea dacă vom face schimbări în partida cu Polonia, de miercuri”, a declarat Janne Andersson, selecționerul Suediei la finalul partidei.

Nordicii au reuşit să obţină victoria după o repriză secundă mai bună, în urma penalty-ului transformat de Emil Forsberg (min. 76). În prima etapă, Suedia a terminat nedecis, scor 0-0, disputa cu Spania. De partea cealaltă, Slovacia a câștigat în prima etapă cu scorul de 2-1 disputa cu Polonia.

Sâmbătă se va disputa cealaltă partidă, Spania – Polonia, iar pe 23 iunie sunt programate ultimele partide, Suedia – Polonia şi Slovacia – Spania.