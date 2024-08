Suma uriașă plătită de un bucureștean pentru un sandwich, în Aeroportul Otopeni: „L-am luat în 3 rate”

Scene incredibile în Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni! Un bucureștean a ajuns să scoată din buzunare o sumă uriașă pentru un simplu sandwich. Întregul incident a stârnit o discuție amplă pe rețelele sociale despre prețurile exorbitante din aeroporturi. Iată cât a plătit românul pentru a-și potoli foamea!

Totul a început când un pasager bucureștean, aflat în Aeroportul Otopeni, a decis să își cumpere un sandwich pentru a-și potoli foamea înainte de zbor. Ce nu și-a imaginat acesta este că pentru gustarea simplă va trebui să scoată din buzunar o sumă uriașă.

După ce a comandat sandwich-ul, a rămas șocat să constate că prețul acestuia era mult peste așteptările sale, ajungând să plătească nici mai mult, nici mai puțin de 56 de lei. În glumă, bucureșteanul a povestit pe rețelele sociale că a fost nevoit să cumpere un „sandwich în 3 rate”, pentru a sublinia absurdul situației. Mesajul său a devenit rapid viral, adunând mii de reacții și comentarii din partea utilizatorilor care au împărtășit experiențe similare din aeroporturile din întreaga lume.

„Astăzi am cumpărat un sandwich de la aeroport, în 3 rate fixe. fără dobândă și doar cu buletinul”, a glumit bucureșteanul, într-un video postat pe Facebook.

Postarea bucureșteanului a generat o dezbatere aprinsă cu privire la prețurile exagerate din aeroporturi, o problemă resimțită de mulți pasageri. Oamenii au povestit cum au plătit sume nejustificat de mari nu doar pentru sandwich-uri, ci și pentru cafea, apă sau alte produse de bază. În multe cazuri, prețurile din aeroporturi sunt mult mai mari decât cele din orașe, iar lipsa alternativelor de cumpărare le dă comercianților mână liberă în stabilirea tarifelor.

„Sa nu mai cumpere nimeni și vor da faliment sau scad preturile. Dar sunt mulți aroganți care vor sa fie remarcați ca ei au bani și cumpără…”,

„Lucrez in aeroportul international Roma-FCO, pe post de gastronom( pregătesc sandvișuri de genul asta) si nici macar aici nu costa asa de mult! Maxim 8,50€ poti plati pt un sandwich, plus apa in medie de 2…2,5€. ROMANIA TREZEȘTE-TE!”,

„În Otopeni un r***t de cană din metal 20€ și în aeroport Madrid o cană 8,5€ . Fomisti de români”

„11 euro? Am umblat prin toata Europa si su am vazut asemenea preturi.”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postarea bărbatului.

Deși fenomenul prețurilor ridicate în aeroporturi nu este unul nou și nici limitat la România, diferențele de preț între produsele din aeroport și cele din afara lui par să fie mai mari în țara noastră decât în alte locuri. În multe cazuri, pasagerii se simt captivi, având de ales între a plăti prețurile ridicate sau a rămâne fără alimente și băuturi în timpul zborului.

