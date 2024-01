Super-mămica Diana Pârvu, vacanță cu emoții mari la Londra: „Am spus Tatăl Nostru de vreo 20 de ori în gând. Mi-a fost frică”

O vedetă de la noi a trăit senzații tari la Londra! Diana Pârvu, una dintre cele mai active mămici din online, a avut parte de o vacantă cu peripeții.

Finalul de an a găsit-o pe Diana Pârvu la Londra, împreună cu frumoasa ei familie. Acolo, vedeta a avut parte de experiente la cote maxime.

A gustat din cel mai mare croissant din lume:

„Mai este o experienta wow. Cred ca un croissant hrănește 8-10 persoane. Există o patiserie unde oamenii merg doar să mănânce acest croissant gigant, care costa 25£. Este delicios și este servit cu o cafea gigant. Este o experiență ce merită trăită daca mergi la Londra”.

Ciclonul polar nu le-a stat în cale

Deși nu a fost pentru prima dată în țara regilor și reginelor, abia acum și-a făcut curaj să urce în London Eye chiar dacă ciclonul polar pornise rafale de vânt foarte puternice:

„Eu am frică de înălțime și am tot evitat acest celebru London Eye, însă acum, la început de 2024, am zis că vreau să îmi înving frica asta. Mai ales pentru fetița mea, că până la urmă trebuie sa fiu un exemplu și fricile nu își au locul.

Nu vă ascund faptul că am numărat respirațiile pe tot parcursul experienței și am spus și “Tatăl Nostru” de vreo 20 de ori în gând.

Recunosc și că afară bătea un vânt de te lua pe sus și mă și vedeam cum zbor cu tot cu cabina din London Eye, la propriu, deasupra Londrei.

Important este că Jacqueline și Sergiu s-au distrat. Iar eu pot spune că sunt o curajoasă.

La finalul vacanței ne-am relaxat la un afternoon tea, una dintre cele mai vechi tradiții londoneze”.

