Surpriză în casa Mireasa! Una dintre concurente activează pe o platformă pentru adulți. A ținut totul ascuns

Este scandal mare în casa Mireasa după ce s-a aflat că una dintre concurente activează pe o platformă pentru adulți. Tânăra a preferat să țină ascuns totul, însă adevărul a ieșit la iveală. Acum, aceasta a explicat motivele care au împins-o să își facă acel cont și ce fel de conținut se găsește acolo.

Una dintre concurentele de la Mireasa a fost trasă la răspundere, după ce un lucru mai puțin obișnuit s-a aflat despre ea. Se pare că Denisa activează pe platforma pentru adulți OnlyFans. Tânăra și-a dorit să țină ascuns acest detaliu din viața ei, însă nu a reușit și totul a fost adus în atenția publicului. Se pare că Denisa și-a deschis contul în urmă cu un an de zile.

Cei mai curioși au vrut să vadă ce prezintă Denisa urmăritorilor săi având în vedere că tariful pe care îl percepe este unul destul de mare. Mai exact, pentru a accesa fotografiile blondinei doritorii ar trebui să scoată din buzunar 50 de euro. Se pare că aceasta a urmat exemplu multor tinere și a încercat să își suplinească veniturile astfel.

Ce conținut prezintă Denisa pe platforma pentru adulți

După ce micul ei secret a ieșit la iveală, Denisa a fost judecată. Însă, tânăra s-a apărat și a încercat să explice raționamentul din spatele deciziei ei. Aceasta a declarat că pe acel cont sunt postate doar două fotografii, iar acestea nu sunt unele specifice platformei.

Denisa spuse că acele două fotografii sunt unele normal, care nu o prezintă în ipostaze sexy. Mai mult, pozele se regăsesc și pe contul ei de Facebook. Denisa spune că și-a dorit într-un fel să păcălească sistemul. A stabilit un tarif ridicat pentru a stârni curiozitate. Însă după ce curioșii s-ar abona are avea parte de o surpriză nu prea plăcută.

„O am încă deschisă pagina aceasta. Conține două poze pe care le am pe Facebook. Am mai vorbit și la primul testimonial despre chestia asta. Eu nu fac OnlyFans la modul acela sexy. Am vorbit la primul testimonial, unde eram îmbrăcată cu verde. Am două poze, pe care le am și pe Facebook. Nu e conținut xxx. Cine vrea, poate să acceseze că nu e conținut. Tocmai de aia am pus 50 de euro. Lumea curioasă va intra și va vedea.”, a spus Denisa, în cadrul emisiunii.

