Surpriză uriașă pentru acest turist român în Las Vegas. Ce a văzut, în timp ce se plimba

Zilele acestea, un turist care se plimba pe străzile din Las Vegas, Nevada, America, a avut parte de o surpriză neașteptată. Mândru de descoperirea sa, a pus imediat mâna pe telefon și a imortalizat momentul. Ulterior, l-a distribuit pe rețelele de socializare, unde a devenit viral.

Destinația este una dintre cele mai populare din lume și atrage, an de an, aproape 40 de milioane de turiști. Are o mulțime de atracții, printre care și o zonă numită Paris, care transmite aerul străzilor franceze atât de mult, încât are și o replică a turnului Eiffel. Acolo a ajuns și românul din povestea expusă astăzi.

Ce a găsit turistul Român în Las Vegas

Pe străzile care imită atât de bine Parisul, românul a văzut proiectat steagul României pe Turnul Eiffel. Mai mult de atât, în imaginile pe care le-a postat, se poate vedea foarte clar că steagul țării era pus și pe un hotel de lângă.

„Sunt în Las Vegas, Nevada, America, anul 2023, iar pe Turnul Eiffel este proiectat steagul României. Să mai spuneți că nu ne iubesc americanii. Uitați oameni buni, cât respect ne poartă poporul acesta. Au pus pe Turnul Eiffel steagul României. Asta înseamnă respect pentru România”, a spus românul.

De ce au făcut străinii acest gest față de România

La scurtă vreme după ce turistul a postat imaginile, a primit zeci de comentarii, printre care și unul de la o femeie care explica de ce au făcut, de fapt, americanii un astfel de gest. Recunoștința pe care vor să o transmită este direcționată către inginerul Gheorghe Pănculescu, născut la Vălenii de munte și cunoscut în întreaga lume.

„Este proiectul inginerului Gheorghe Pănculescu. În 11 luni a fost gata, cu 300 de muncitori… a uimit sistemul de asamblare la acea vreme. Așadar, ei respectă proiectul și munca românului prin culorile drapelului României, nu pentru că ne-ar adora ca popor”, a spus o femeie.

Un alt internaut a transmis că și în urmă cu 10 ani, era aceeași proiecție în Las Vegas:

„Mereu ne pun steagul româniei pe turn am fost și eu acum 10 ani …si la fel am prins o zi fix culorile noastre”

