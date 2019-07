Suspectul din Caracal, cercetat pentru omor calificat

Gheorghe Dincă, bărbatul suspectat că a ucis fetele dispărute din Caracal, este cercetat pentru omor calificat. Una dintre fete a dispărut din aprilie, iar cealaltă a fost dată dispărută joi. Alexandra Măceşanu şi Mihaela Luiza Melencu au fost văzute ultima dată în timp ce erau luate la ocazie.

Luiza Mihaela nu a fost găsită de aproape patru luni. Fata plecase de acasă pentru a scoate bani de la bancomat, din Caracal, iar la întoarcere a luat o maşină de ocazie. De atunci nu a mai fost văzută.

”Inițial dosarul s-a înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă judecătroia Caracal pentru infracțiunea de lipsire de libertate, având ca victimă minora de 15 ani. Ca urmarea a perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, competența s-a declinat în favoare Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, astfel că în prezent urmărirea penală se efectuează sub aspectul infracțiunii de omor calificat. Discutăm de caracterul nepublic al urmăririi penale. În prezent se efectuează acea percheziție domiciliară, care nu a fost finalizată. Astfel că informațiile cu privire la actele procedurale, nu le putem face publice”, a declarat Anca Anuța, prim procuror Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, informează antena3.ro.

Mărturia unei foste angajate a criminalului în serie din Caracal

Viorica Stoian a povestit în cadrul unui interviu oferit în urmă cu puțin timp că a lucrat ca bucătăreasă timp de trei luni pentru Gheorghe Dincă, bărbatul în casa căruia au fost descoperite hainele și alte lucruri ale celor două fete dispărute în Caracal, dar și resturi de cadavre. Femeia a mărturisit la un moment dat că: “Îi plăceau filmele de groază”, pelicule la care s-ar fi uitat în fiecare seară. Mai mult, ea a spus că în trecut, bărbatul suspectat că a răpit și ucis cel puțin două fete pe care le-a luat la ocazie i-a oferit bani pentru a întreține cu el relații intime.

“Mi-a spus că îmi dă o sumă de bani să mă culc cu el, iar când am auzit am plecat acasă. Nu am mai lucrat. Trei luni de zile am lucrat la el, acolo sus. În casă e mizerie. Fierbea la câini, avea câini mulți. Soțul meu i-a făcut un gard înalt. Are un gard de 3-4 metri, din bolțari”, a declarat Viorica Stoian, o fostă angajată a bărbatului suspectat de crime în serie în Caracal, potrivit observator.tv.