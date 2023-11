Tabelul salariilor românilor | Află câți bani ar trebui să câștigi acum, în 2023, în funcție de vârsta ta actuală

Tot mai mulți români își doresc să aibă un loc de muncă stabil, bine plătit, unde-și să-și petreacă timpul în liniște, fără pic de stres. Sigur că, de cele mai multe ori nu se poate să-ți meargă toate, doar dacă ai funcții de conducere în anumite domenii. Salariile de la noi din țară sunt considerate mici atunci când se învârt în jurul sumei de 2.000 de lei și mari atunci când sunt de circa 10.000 de lei. Câți bani ar trebui să câștigi în 2023, în funcție de vârsta ta actuală?

Mulți români n-au parte de un loc de muncă stabil și bine plătit, care să le asigure un trai decent lor și poate, copiilor. Tocmai din acest motiv, aceștia aleg să părăsească țara și să plece peste hotare, pentru a avea câștiguri mai bune. Sigur că, nici viața în străinătate nu este deloc ușoară, însă majoritatea celor care aleg să plece, știu de ce merg acolo. Se întorc apoi în țară, unde-și fac o viață frumoasă, lipsită de griji.

Cei care aleg să rămână în România, pot avea salarii mici, medii sau mari. Depinde de studii, experiență și funcție, bineînțeles. Important este și un alt aspect: dacă ai sau nu afacerea ta. Atunci venitul este în funcție de cum muncești.

Ce salariu trebuie să iei în funcție de vârstă

Salariile mici sunt cele considerate în jurul sumei de 2.000 de lei. Sunt foarte mulți români în acest caz, muncind de dimineața până seara pentru un venit mic, din care să trăiască. Există și salarii medii, de circa 4.000-5.000 de lei, care multora nu le ajung din diverse motive, dar cel mai important rămâne orașul în care trăiesc, pentru că ar putea fi cheltuieli uriașe pentru bugetul unora. Salariile mari sunt cele care ajung lejer aproape de suma de 10.000 de lei și chiar o depășesc. Mai jos îți prezentăm cum ar trebui să fii remunerat în funcție de vârsta ta actuală, conform unui studiu realizat de specialiști:

Ce români au cel mai mare salariu

Cei mai bine plătiți români sunt cei care au funcția de arhitect IT (16.467 de lei), director general conducere (management) de nivel superior (15.949 de lei), director IT (15.088 de lei). Un specialist de securitate IT încasează lunar peste 9.700 de lei, iar un pilot are salariul de circa 9.446 de lei. Cel mai mic salariu îl are un asistent profesor la școala de asistente (1.796 de lei), urmat de un consultant social în medicină și asistență socială (1.994 de lei), potrivit paylab.ro