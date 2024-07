Tânăra din imagine s-a mutat la iubitul ei. Ireal ce a găsit în apartamentul ei, când s-a întors acasă, după jumătate de an

Donna Porée, din Caen, originară din Franța, cumpărase o pungă de cartofi în valoare de 2,50 euro de la supermarketul local – chiar înainte de anunțarea măsurilor de izolare în Franța – la începutul pandemiei de COVID 19. Tânăra a decis să se mute o perioadă la iubitul ei, însă șederea s-a prelungit mai mult decât programase inițial. După jumătate de an, când s-a întors acasă, Donna a avut parte de o descoperire șocantă.

Evident, atunci când a plecat de acasă în grabă, și-a luat doar o parte din lucrurile esențiale, care tind să fie cheile, portofelul, telefonul și câteva haine – în niciun caz sacul de cartofi pe care tocmai îl cumpărase de la magazin. Ceea ce nu și-a imaginat că se va întâmpla este că, la întoarcerea ei, câteva luni mai târziu, cartofii ei suferiseră modificări.

Tânăra a descoperit cum cartofii ei au încolțit și s-au răspândit în tot apartamentul. La început a fost șocată de ciudățenia apărută în bucătăria ei, mai ales că în încăpere era întuneric. Abia după ce a deschis obloanele a observat ce se întâmplase, de fapt. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare.

”Când am deschis ușa din față, am observat o formă ciudată în spatele bucătăriei. Deoarece lumina era stinsă și obloanele erau coborâte, nu mi-am dat seama că erau, de fapt, cartofii. Abia după ce am deschis obloanele am observat această priveliște extraordinară. Am fost îngrozită la început, dar după ce mi-am dat seama ce era am râs mult și am distribuit un videoclip pe o rețea de socializare. Prietenii mei nu s-au putut abține și au râs, situația li s-a părut incredibilă”, a spus tânăra pe social-media.