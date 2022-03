Tania Popa, dezvăluiri despre traumele pe care a încercat să le ascundă de-a lungul timpului: „Dădeam cu cuțitul în masă, lângă mama”

Tania Popa a încercat de-a lungul timpului să ascundă în spatele zâmbetului său multă durere. În cadrul unui interviu recent, artista şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre traumele din copilărie care au reuşit să îi marcheze existenţa.

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Tania Popa a făcut declarații emoționante despre copilăria sa. Până la vârsta de 3 ani, actrița a suferit două comoții cerebrale.

Primul accident a avut loc pe când artista avea doar 9 luni, iar al doilea la vârsta de 3 ani. Ambele situaţii nefericite i-au afectat sistemul nervos. Actrița a dezvăluit că mulţi ani nu a reuşit să îşi mai controleze furia, iar din cauza stresului s-a îmbolnăvit de psoriazis.

„Ai mei cred că nici nu știau în ce clasă sunt. Eu am fost un copil foarte independent, nu aveam nevoie de nimic și orice ar fi decis ei, nu conta. În urma unui accident de când eram foarte mică, medicii le-au interzis să mă enerveze în orice fel. La 9 luni, nașul meu, care avea 2 metri, m-a scăpat. A fost prima mea comoție cerebrală. Mama spunea că s-a auzit ca o vază care s-a spart pe ciment. Și la 3 ani am căzut într-o pădure, pe un cuib de viespi. M-au ciupit și am stat în comă 3 luni. Nu exista milimetru pe corpul meu fără rană”, a dezvăluit Tania Popa în emisiune.

„Dădeam cu cuțitul în masă, lângă mama”

În prezent, starea sa de sănătate este mult mai bună, ba chiar cu ajutorul medicilor actriţa poate să îşi controleze ieşirile nervoase.

În acelaşi timp, Tania Popa şi-a adus aminte de un eveniment traumatizat în care şi-a descărcat nervii pe mama ei.

„M-am speriat că n-am știut să-mi controlez furia. Am fost internată câteva luni bune, că îmi explodase psoriazisul. Am regretat că m-am certat foarte urât cu mama, să țip până când să-i fie frică să mai scoată un cuvânt, să dau cu cuțitul în masă lângă ea, chiar dacă nu era vinovată”, a povestit actrița în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Sursă foto: Arhivă Cancan