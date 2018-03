Cristian Țânțăreanu susține că nimic din ce s-a scris despre el nu este adevărat. Omul de afaceri s-a fotografiat inclusiv făcând exerciții în sala de forță. Țânțăreanu nu a renunțat la umorul lui caracteristic. S-a spus recent că omul de afaceri ar fi pe moarte și ar fi chemat inclusiv preotul să-l împărtășească.



„Pe mine nu mă deranjează, dar pe alții ar putea să îi deranjeze. Nu e nimic adevărat, că am chemat preotul. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult, Măruță, am renăscut. Mi-ai trimis fata asta drăguță. După ce am văzut-o a apărut din nou Amsterdamul”, a spus Cristian Țânțăreanu.

„Sunt în spital! Nu sunt foarte optimiști medicii în privința mea. A recidivat cancerul. Eu sunt împăcat. Se întâmplă și la case ma mari. Nevastă-mea a găsit pe cineva care va prelua toată agonisalea mea și se va ocupa de ce avem. A fost și un preot. Nevastă-mea a rămas aici, într-o rezervă, în caz că se întâmplă ceva. Am luat morfină și am un tonus mai bun”, ar fi declarat Cristian Țânțăreanu, citat de România TV. Potrivit sursei citate, omul de afaceri preciza că și-a pus toate afacerile în ordine și că și-a pregătit și locul de veci de la Bellu.

În trecut, Țânțăreanu era sufletul petrecerilor

Cristian Țânțăreanu este poate cel mai extravagant om de afaceri de la noi. Înainte ca boala să-l răpună la pat, el era sufletul petrecerilor, organizate la vila sa din Corbeanga. Excesele culinare l-au costat scump pe miliardar. Chiar dacă a ținut regimul drastic impus de medici, boala ar fi recidivat. În urmă cu doi ani, Țânțăreanu spera să că a trecut cu bine peste tot. El voia să revină la dezmățul de odinioară, după suferințele suferit. Omul de afaceri s-a operat la Paris, a făcut tratamentele necesare și a luat pastile cu pumnul. Toate aceste sacrificii l-ar fi costat sute de mii de euro, dar nu s-a uitat la bani, fiind vorba de sănătate.