Tăriceanu aruncă bomba: ”Am fost sesizaţi că ROBOR ar putea să fie manipulat!”

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seara, la Digi24, că are încredere în sistemul bancar, dar că trebuie să fie un parteneriat de tip win-win – câştigă şi băncile, dar câştigă şi cetăţeanul, economia sau ţara. El a spus încă au fost de multă vreme sesizări cu faptul că ROBOR ar putea să fie manipulat, iar el nu are convingerea nici că este manipulat, dar nici că nu este.

„Există un anumit deranj pe care-l observăm şi sunt adeptul unei discuţii foarte extinse pe acest subiect, pentru că principiile pe care le-a avut în vedere cred că sunt corecte. Am fost sesizaţi de multă vreme cu faptul că ROBOR-ul ar putea să fie manipulat. Nu vreau să înţelegeţi că am convingerea că este manipulat, dar nici nu pot să spun că am convingerea că nu este. Pentru că dacă în Europa bănci mari au manevrat LIBOR-ul, nu ştiu de ce ar trebui să scoatem băncile noastre din această ecuaţie şi să le considerăm că sunt ca nişte măicuţe de mănăstire”, a afirmat preşedintele Senatului.

Liderul ALDE a susţinut că autorităţile au interesul ca intermedierea bancară să fie eficientă, să stimuleze economia. El a precizat că are toată disponibilitatae de a discuta cu băncile şi cu BNR şi că principiul pe care-l urmăresc autorităţile este de a scădea dobânzile.

„Am încredere în sistemul bancar, dar aici trebuie să fie un parteneriat de tip win-win. Câştigă şi băncile, dar câştigă şi cetăţeanul, economia sau ţara. Eu nu am o problemă că băncile fac profit, dar nu vreau să trecem dincolo de limitele rezonabilului”, a mai spus el.

Preşedintele Senatului a precizat că a văzut „din multe direcţii semne de întrebare” legate de modul în care se stabileşte ROBOR.

Tăriceanu a mai spus că are conturi în bănci şi îşi încasează indemnizaţia pe card.