Tatăl lui Vlad Pascu, declaraţii halucinante despre Roberta şi Sebastian: „Sunt nişte copii morţi”

Tatăl lui Vlad Pascu a făcut declarații despre copii uciși de fiul lui! Acesta s-a prezentat marți, la Tribunalul București, în contextul unui nou termen în dosarul în care el, împreună cu soția sa, Miruna, și fiul lor Vlad, sunt trimiși în judecată. Iată ce a declarat bărbatul!

El a precizat că nu își dorește să vorbească despre copii care au murit în accidentul respectiv și că el a făcut tot ce i-a stat în putință. Mihai Pascu, tatăl tânărului de 19 ani care, sub influența drogurilor, a cauzat accidentul în care au murit doi studenți la 2 Mai, a exprimat marți că presa îi afectează profund pe părinții victimelor din vara anului trecut și a solicitat jurnaliștilor să nu îi mai alimenteze împotriva lor.

Tatăl lui Vlad Pascu a declarat că pentru el cei doi copii morți în accident sunt un subiect „tabu” și nu își mai dorește să discute pe acest subiect. Tot ce vrea acesta este ca presa și îi lase în pace pentru că nu mai vrea să dea „carne de tocat” pentru jurnaliști.

Mihai Pascu a mai precizat că a făcut tot ce i-a stat în putință și că așa a fost să fie toată situația.

„Dumnezeu să îi ierte. Am încercat de fiecare dată să fac ce trebuia făcut. Nu am putut să fac din cauza faptului că, dacă făceam un pas, eram arestat. Am avut ambulanţă pregătită pentru cei care erau victime, am avut medic privat asigurat şi am dovezi în sensul respectiv. Asta a fost să fie. De asta deci am ajuns la mediator, pentru că astea sunt regulile, asta este legislaţia şi trebuie să mă conformez. Îmi pare foarte rău cu ceea ce aţi făcut şi vizavi de justiţie şi vizavi de toate cele (…) E un cancan total”, le-a răspuns el jurnaliştilor.