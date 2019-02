„TE IBESC”. Un tânăr din Iași a vrut să își impresioneze iubita de Ziua Îndrăgostiților, dar a uitat litera „u”. Ce s-a întâmplat, de fapt

A devenit virală o fotografie în care apare un bărbat așezat pe canapea, iar la picioarele sale – ”scrisă” cu ajutorul unor lumânări aprinse – se află o declarație de dragoste. Alături de lumânările așezate în așa fel încât să alcătuiască litere se mai află o cutie de bomboane și un buchet de flori.

Declarația ”TE IBESC” – lipsind, după cum se poate observa foarte ușor litera ”u” – a declanșat un val de comentarii în spațiul online. Firește, mulți dintre internauți l-au criticat pe tânărul respectiv pentru că i-a transmis iubitei sale o deeclarație de dragoste scrisă greșit, numai că au existat și comentarii în care i s-a luat apărarea.

Gestul făcut de tânăr i-a impresionant pe cei care au văzut fotografia, iar aceștia au considerat că lipsa acelei litere nu știrbește din farmecul declarației de dragoste.

“Referitor la acest băiat care primește critici că a scris greșit, a uitat un „u”, prima datală când am văzut poza mi-a venit să plâng, pur și simplu. Nici eu și nici alți băieți nu au făcut asemenea gesturi, el și-a surprins iubita prin alt mod, fără cadouri de milioane și fără alte chestii scumpe, a fost sincer. Și astea de râdeți de el, vă meritați soarta când vă bagă băieții cu bmw-uri câte 20 de pumni de vă desfigurează la față, câcatelor. Cum ați dat un pic de oraș și de un băiețaș cu o mașină puternică v-o luați în cap, așa că lăsați băiatul asta în pace. Și dacă vezi postarea asta, pe mine unul m-ai lăsat cu gură căscata.”

”Felicitari, un gest simplu si pur nu totul tine de cadouri extravagante”, ”FF drăguț 😊😊😊 Dă-l in măsa pe u, frumos gest”, ”Extraordinar”, ”Oamenii cu bani putini au sufletul mare.. bravo tie esti de admirat ..nu baga divele in seama ..felicitari !!”, ”Gestul contează bravo”, ”Eu zic ca nu i-au ajuns lumînările oricum se intelege ….gest frumos!!”, ”Eu cred ca știe sa scrie, însă cel mai probabil s-a emoționat sau s-a grăbit 😊 Orice om merită și are dreptul să se manifeste cum simte. Felicitări lui 🙏🏻”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de vizitatorii paginii de Facebook.