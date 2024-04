Țeapa de proporții pe care o clientă Lidl a primit-o! Când a văzut bonul nu i-a venit să creadă: „Aveți mare grijă!”

Recent, o clientă Lidl a primit o țeapă de zile mari. Femeia a mers la cumpărături, a luat toate cele necesare, însă la casa de marcat a avut o surpriză. Prețul pe care casiera l-a cerut i s-a părut unul destul de mare, însă a pus acest lucru pe seama scumpirilor din ultima perioadă și a plătit. Totuși, măcinată de faptul că a cheltuit prea mulți bani, femeia s-a uitat pe bon când a ajuns acasă și a avut parte de un șoc. Cum a fost aceasta înșelată?

Lidl este unul dintre cei mai apreciați retaileri din România, asta datorită ofertele care sunt foarte dese la raft. Însă, deși în general clienții sunt mulțumiți de acest supermarket, se pare că există și unele probleme. O femeie din Cluj-Napoca a primit, în locul ofertelor rentabile, o țeapă de zile mari, care a făcut-o să scoată mulți bani din buzunar. Ce i s-a întâmplat acesteia?

(CITEȘTE ȘI: TRUCURI DE PAȘTE CARE ÎȚI VOR FOLOSI ÎN LUPTA CU TIMPUL CÂND STAI LA COADĂ LA LIDL, KAUFLAND, AUCHAN SAU MEGA IMAGE)

Revoltată de ce a pățit, femeia din Cluj-Napoca a decis să își spună povestea în mediul online și să îi avertizeze și pe ceilalți clienți. Aceasta a povestit că a mers la Lidl pentru a face unele cumpărături zilnice, dar în special pentru a cumpăra o pungă de ardei dulci. După ce a pus tot ce avea nevoie în coșul de cumpărături, s-a îndreptat către casa de marcat, iar aici a avut parte de prima surpriză.

Atunci când a auzit cât are de plătit, femeia și-a pus primul semn de întrebare. Suma cerută de casieră era una mult mai mare față de cea pe care ea o preconizase. Însă, nu a acordat atenție prea mare acestui detaliu și a pus totul pe seama scumpirilor din ultima perioadă. A plătit și a plecat acasă.

Însă, fiind totuși măcinată de totalul prea mare pe care l-a achitat, femeia a aruncat un ochi pe bon, iar atunci a avut parte de a doua surpriză. Se pare că deși ea cumpărase doar o pungă de ardei dulci pe bon erau trecute 19 bucăți. Concret, aceasta a plătit 341 de lei pe doar câțiva ardei.

Plină de revoltă, femeia a relatat incidentul în mediul online și a sfătuit pe toată lumea să fie extrem de atentă atunci când merge la cumpărături. Aceasta a precizat că o să meargă, din nou, la Lidl pentru a reclama cele întâmplate și speră că își va obține banii înapoi.

„Vreau să vă zic să aveți mare grija la magazinul LIDL de la IRA. Azi am pățit, uitați câte punguțe cu ardei mi-o bătut pe casă, 19 bucăți, și eu am luat doar o singură bucată. Verificați bonul la ieșirea din magazin.

Noi nu am făcut-o și ne-am mirat de ce am plătit atâta, că nu am cumpărat nu știu ce…Ajungând acasă m-am uitat pe bon și am găsit cauza… Mâine mergem să lămurim situația, aveți grijă oameni buni! După ce totul e enorm de scump, ne mai și fac de bani cu intenție sau fără”, a scris femeia pe Facebook.