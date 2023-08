Țeapă de zile mari la Costinești. Ce a pățit Ana după ce a rezervat o cameră de hotel: „Am zis să cercetez”

Sezonul vacanțelor este încă în plină desfășurare, iar românii profită de concedii și dau o fugă până la mare. Pentru mulți turiști este mai simplu să aibă parte de câteva zile de relaxare pe litoralul românesc, decât să plece peste hotare. Este și cazul Anei, o tânără care a vrut să meargă într-un sejur scurt în stațiunea Costinești. Doar că ce să vezi? Era să se lovească de o țeapă de zile mari.

Ana a vrut să petreacă puțin timp la malul mării, așa că a ales stațiunea Costinești, fără să se gândească la ce avea să pățească. Tânăra a fost la un pas să se lovească de o țeapă de zile mari, atunci când a încercat să-și găsească o cazare. A luat legătura cu un presupus patron, care i-ar fi cerut jumătate din suma de cazare drept avans. Ana a început să intre la idei, după ce i s-a cerut să-i trimită banii printr-o altă modalitate, nu prin transfer bancar. Astfel, a început să caute locația respectivă pe internet și a descoperit faptul că fotografiile erau furate de pe alte site-uri.

„Mi s-a cerut un avans de jumătate din totalul sumei de cazare, pe care dorea să-l transfer printr-un cont bancar. A doua zi eu am revenit, iar domnişoara respectivă îmi spune să-i transfer banii prin altă modalitate.

Am zis să cercetez un pic totuşi cazarea, având în vedere că era doar pe BEEP şi pe ceva site-uri din alte ţări. După poze am văzut că mai era o altă cazare cu aceleași poze. Am rugat-o să-mi dea share location şi mi-a spus că «nu sunt la cazare»”, a spus Ana, potrivit observatornews.ro.

Un alt turist, nemulțumit de cazarea pe care a plătit-o

George a ales cazarea după recenziile oamenilor, din mediul online. A ales o locație cu un rating bun pe site-urile specializate, însă când a ajuns la fața locului, s-a lovit de adevărul crunt. Fotografiile de pe internet erau făcute, cel mai probabil, imediat după renovarea hotelului, adică acum ani buni. Nimic nu mai arăta ca înainte, fapt care l-a dezamăgit cumplit pe turist, căci a dat bani frumoși să stea acolo.

„Locaţia aleasă avea un rating avea un rating destul de bun. M-a atras numărul semnificativ de reviewuri şi pozele de prezentare, dar atunci când am ajuns la locație am constatat că fotografiile au fost realizare probabil după renovarea hotelului care a avut loc acum câţiva ani, dar în realitate ascundeau igrasia şi camerele de mici dimensiuni”, a povestit acesta.