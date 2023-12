Țeapă de zile mari la Sinaia. 15 turiști au rămas fără banii de cazare pentru Revelionul 2024

A început goana după rezervările de Revelion 2024. Românii au de unde alege, însă escrocii caută să facă victime și în acest final de an. În general, victimele perfecte sunt turiștii care nu s-au grăbit să-și rezerve din timp un loc pentru Revelion sau au rămas pe ultima sută de metri. Pensiunile și cabanele de la munte sunt printre cele mai căutate locuri pentru petrecerea dintre ani, iar escrocii profită de pe urma celor care caută astfel proprietăți.

Recent, un grup de 15 turiști au fost păcăliți de un așa zis proprietar al unei pensiuni din Sinaia. Pentru rezervarea locuinței, păgubiții au fost rugați să trimită un avans de 1.500 de lei, însă pensiunea era deja rezervată. Când și-au dat seama că au fost victimele unui escroc, unul dintre turiști a contactat proprietarul de drept al cazării și a fost informat că pensiunea era deja închiriată.

”Ne-a spus că trebuie să trimitem un avans de 1.500 de lei. Noi am trimis avansul… O persoană din grup a realizat că este o țeapă. A vorbit cu o persoană care la fel a pățit. Atunci când am căutat mai amănunțit am realizat că am fost țepuiți. Pensiunea era deja închiriată și noi nu am mai avut posibilitatea să o închiriem. Proprietarul de drept al cazării din Sinaia le-a spus la telefon că alte 8 persoane l-au contactat după ce au fost înșelate de același escroc care furase fotografiile și susținea că îi aparține pensiunea”, au spus unul dintre turiștii păgubiți, pentru Digi24.