Țeapa secolului în România! Ce a găsit o femeie din Craiova în cutia unui iPhone de 6.800 de lei comandat online

Uneori, atunci când deschizi o cutie, habar nu ai ce vei descoperi acolo. Este cazul unei craiovence care a dorit să își cumpere un iPhone și s-a decis să apeleze la o firmă cu… nume. Numai că surpriza de care a avut parte a fost una uriașă. Și, ceea ce este important, nu plăcută.

Femeia a declarat că a dorit să-și cumpere un smartphone și a preferat serviciile unei firme cu nume, tocmai pentru a nu avea neplăceri la livrare. Numai că socotaeala de acasă nu s-a potrivit cu aceea… din cutie.

“Am fost la Media Galaxy, la magazinul din curtea fostei uzine Electroputere Craiova. Am spus că vreau să cumpăr un smartphone iPhone XS MAX, iar angajaţii au zis că nu-l au pe stoc, dar îl pot comanda online şi în 3 zile lucrătoare îl voi primi. Aşa am făcut. Am făcut comanda, am achitat factura de 6.800 de lei şi am plecat acasă. Am văzut pe bon că furnizorul telefonului era Altex”, povesteşte tânăra pentru adevarul.ro.

Femeia a fost sunată de reprezentanții companiei – Joi, 31 ianuarie, în jurul orei 17.00 – şi a mers la magazin sa-şi ridice produsul. Numai că a avut parte de o surpriză de proporții.

“Un angajat mi-a adus cutia. Mi-a arătat că este sigilată şi a desfăcut-o în faţa mea. Îl rugasem să-mi introducă el cartela şi să-mi facă toate configurările necesare”, a declarat clienta. Când salariatul a deschis cutia a rămas cu gura căscată. “Nu ne-a venit să credem. Nici mie, nici lui. În locul telefonului erau puse bucăţi de plastilina. Toţi angajaţii au venit la noi, inclusiv şeful de magazin, inclusiv clienţii. Toată lumea făcea fotografii la cutie”, a povestit craioveanca.