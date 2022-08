Teja, fair-play după victoria cu CFR Cluj: „Am avut noroc!”

Mihai Teja, antrenorul principal al FC Botoșani, s-a declarat mulțumit de cele trei puncte cucerite de elevii săi în „Gruia”, însă a recunoscut că victoria, scor 1-0, una în premiră reușită de „roș-alb-albaștri” pe terenul campioanei, a fost una norocoasă.

„Au avut o mulțime de ocazii. La ei nu a fost să intre, a fost o zi proastă pentru ei și o zi foarte bună pentru noi. Am avut noroc, am avut câteva acțiuni pe contraatac în care am dat și un gol. A fost normal după să ne apărăm, să schimbăm sistemul. Ne-au pus sub presiune foarte mult, și-au dorit să dea gol, nu au avut noroc, mulțumim lui Dumnezeu că astăzi a fost cu noi. Vreau să-mi felicit băieții. Au făcut un meci bun, au avut determinare, au alergat, chiar dacă nu am avut posesia. Ei sunt o echipă bună, le urez multă baftă joi, să se califice mai departe, știu că ăsta e obiectivul principal. Băieții mei au înțeles că numai prin muncă se pot obține performanțe, se antrenează foarte bine. E un grup unit, mă bucur că sunt aici cu ei. Vrem să devenim mai buni, încă nu jucăm ceea ce îmi doresc. Mă bucur că avem un meci intens cu FCSB, vine un meci bun. Trebuie să facem un meci bun acasă în fața suporterilor”, a declarat Mihai Teja, antrenorul principal al formației FC Botoșani.

Runda viitoare, FC Botoșani va primi pe teren propriu vizita FCSB, meciul fiind duminică de la ora 21:30 pe „Municipal”, în timp ce CFR Cluj va evolua în deplasare tot duminică dar de la otra 16:00 cu FC Hermannstadt.