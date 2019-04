Telefoane mobile pliabile, 5G, pinholes si alte trenduri mobile tech in 2019

Telefoane mobile care se pliaza, ecrane cu hole-punch, deblocare faciala, viteza 5G, incarcare super rapida – iata doar cateva tendinte mobile tech pe care ne putem pregati sa le vedem in 2019.

2018 a fost un an foarte bun pentru piata de telefoane mobile – am fost pur si simplu rasfatati cu smartphone-uri de utila generatie, cu ecrane superbe, baterii cu autonomie foarte buna, camere cu rezultate exceptionale. Producatori ca Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi s-au straduit sa-si surprinda fanii si sa miste macar un cm cota de piata. Iata cateva modele care s-au bucurat de popularitate: galaxy j6, samsung galaxy a7, galaxy j4, galaxy s10, iphone xs max, iphone 6s, galaxy s9, galaxy s10, iphone xr etc.

Si lucrurile bune de abia incep, pentru ca 2019 este un an care se anunta a fi plin de surprize pentru piata de telefoane mobile. Trecem mai departe in revista cele mai importante trenduri care clocotesc si ard de nerabdare sa-si faca simtita prezenta.

Telefoane – 4 tendinte majore in 2019

1. Telefoane mobile cu viteza 5G

Deja foarte multe publicatii s-au hazardat in prezumptii si au numit 2019 „Anul 5G”. Este adevarat ca in 2019 vom vedea primul val de telefoane mobile 5G. OnePlus si LG au anuntat ca vor lansa un telefon 5G, iar Samsung doua. Apple nu s-a inscris pe lista si cel mai probabil compania va planifica lansarea unui telefon 5G in 2020. 5G vine initial sa pregateasca piata, dar cand se va lansa pe deplin, va avea un potential uimitor de a schimba tehnologia smartphone-urilor.

Telefon Mobil Samsung Galaxy S7, Procesor Octa-Core 2.3GHz / 1.6GHz, QHD Super AMOLED Capacitive touchscreen 5.1″, 4GB RAM, 32GB Flash, 12MP, 4G, Wi-Fi, Android (Auriu) = 1529 lei

2. Telefoane mobile cu pinholes sau displayuri cu holepunch

Tendintele sunt in directia ingustarii ramelor si provocarea pentru producatori va fi inserarea camerei foto frontale. Design-urile cu pop-up camera au putut fi observate deja pe primele prototipuri, dar cel mai probabil producatorii vor incerca sa introduca foto-camera in ecran. Pana cand vor descoperi cum pot sa strecoare camera sub ecran, cel mai probabil in prima instanta vor face un orificiu in ecran (acest pinhole).

Telefon Mobil Apple iPhone 7, Procesor Quad-Core, LED-backlit IPS LCD Capacitive touchscreen 4.7″, 2GB RAM, 32gb dual sim 4g, 12MP Wi-Fi 4G, iOS (Negru) = 2198 lei

Telefoane cu camera foto mai buna

Un alt trend la care vom lua parte in 209 va fi legat de optimizarea camerelor foto. Producatorii se straduiesc sa gandeasca solutii cu mai multe obiective si megapixeli. Deja Xiaomi si-a anuntat intentia de a lansa in 2019 un telefon cu o camera foto de 48-megapixeli – ceea ce va fi un record, avand in vedere ca Huawei Mate 20 Pro si P20 Pro au camere cu 40 megapixeli. Inginerii mobile vor experimenta in continuare si in directia adaugarii mai multor obiective. Daca in prezent LG V40 TnihQ are 5 obiective, Huawei promite sa ofere la un moment dat fanilor un design de camera cu 16 obiective.

Telefon Mobil Huawei Honor View 10, Procesor Octa-Core 2.4GHz/1.8GHz, LTPS IPS LCD Capacitive touchscreen 5.99″, 6GB RAM, 128GB Flash, telefon huawei, Camera Duala 16MP+20MP, Wi-Fi, 6 gb ram dual, 4G, Dual Sim, Android (Albastru) = 1849 lei

Telefoane cu deblocare faciala

In 2019 multe dispozitive Android isi vor imbunatati sistemul pentru deblocare faciala. Acesta va deveni mai rapid, mai fiabil si mai sigur, inclusiv pentru cei care vor sa foloseasca aceasta modalitate de identificare pentru efectuarea platilor online. Vechiul senzor fingerprint incepe sa fie din ce in ce mai neglijat pentru ca deblocarea faciala este clar cel mai simplu mod pentru deblocarea telefonului. Google si Huawei au colaborat de curand pentru a realiza un sistem 3D de deblocare faciala care sa functioneze cu Google Play.

Telefon Mobil Xiaomi Mi Mix 2, Procesor Qualcomm Snapdragon 835, Octa-Core 2.45GHz / 1.9GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 5.99″, 6GB RAM, 128GB Flash, 12MP, Wi-Fi, Dual Sim 4G Android (Negru) = 1499 lei

Iata ca piata de smartphone-uri este in continure extrem de dinamica. Se intampla lucruri in acest perimetru tehnologic, iar noi avem toate sansele sa fim martorii si chiar protagonistii noilor tendinte mobile tech concretizate pas cu pas.

Pana cand veti putea achizitiona modele cu aceste caracteristici, orientati-va privirea spre cele mai in voga telefoane disponibile in prezent la evoMAG: iphone xs, samsung galaxy note, galaxy a7, samsung galaxy s9, huawei p20, asus zenfone, samsung s8 midnight black.