Teo Trandafir, despre bullying-ul suferit de fiica ei Maia ”Am trecut peste toate”

Teo Trandafir a povestit că fiica ei Maia a fost victima bullying-ului în trecut. Prezentatoarea a povestit totul în emisiunea pe care o moderează la Kanal D.

În ediția de ieri a emisiunii „Teo Show”, Teo Trandafir le-a avut ca invitate pe Ani Crețu și Carmen Tănăse. Acestea au vorbit despre cum să ne protejăm copiii de bullying, moment în care gazda show-ului de la Kanal D a făcut o mărturisire despre fiica ei și o situație neplăcută cu care s-a confruntat.

„Este atât de familiar pentru mine termenul. Copilul meu, în ciuda faptului că noi suntem împreună de când s-a născut ea, se numește în fața lumii un copil adoptat. A venit acasă și mi-a spus că: «Nu te juca cu Maia, că e adoptată». I-am zis: «Stai dragă liniștită, că nu e niciun fel de problemă. Tu ai suficientă minte în cap încât să te joci cu alt copil dacă asta e concepția». În felul acesta am trecut peste toate”, a povestit Teo Trandafir la Kanal D.

Actrița Ani Crețu a compus o piesă de teatru care poate fi văzută la Teatrul Ion Creangă din București, în care tratează tema bullying-ului în școli.

În urmă cu câteva luni, într-un interviu pentru emisiunea online „În oglindă”, Teo Trandafir a vorbit cu mari emoții și cu sinceritate despre momentul în care a adoptat-o pe Maia. Prezentatoarea de la Kanal D a recunoscut că nu a avut niciodată în plan să înfieze un copil și considera că nu este în stare să aibă grijă de un bebeluș.

„Eu nu am avut-o niciodată în gând pe Maia. Maia nu a fost în plan deloc. Niciodată! Eu nu voiam copii. Ce să fac cu copil? Eu nu sunt în stare să am grijă de mine. Abia mă descurc cu programul meu, abia mă descurc cu ale mele. «La 36 de ani… ce îți mai trebuie copil? Nu ești făcută să fii mamă, gata.» Am împachetat-o și aia a fost. Maia a venit, a picat din cer”, a povestit Teo Trandafir.

